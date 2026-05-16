Секс, цигулки и още 7 лудости на финала на „Евровизия“

Конкурсът за песен на Евровизия достига своя голям финал тази вечер, като Финландия, Гърция и Австралия са сред фаворитите за победа.

Шоуто се провежда във Виена, което изглежда е накарало половината от участниците да добавят оперен риф в песента си, независимо дали има нужда от това или не.

На други места можете да очаквате смъртоносни танцови движения, сексуално внушителни рок химни и най-дългия продължителен тон в историята на Евровизия.

1) Гръцка история за Пепеляшка

Преди осем месеца гръцкият певец Акилас не е имал късмет.

„Бях в Атина, работех като сервитьор и напуснах работата си, за да започна да пея по улиците“, казва той пред Би Би Си. „Толкова много хора ми казваха, че си губя времето. Подиграваха ми се по улиците, докато пеех, за да плащам наема и сметките си. Беше ми много трудно, затова сега ми изглежда направо лудост, че представям страната си на „Евровизия““, казва 27-годишният изпълнител.

Акилас е сочен сред фаворитите за челната тройка с песента „Ферто“ – експлозивен денс химн, който смесва рейв синтезатори, звуци от видеоигри и традиционни гръцки инструменти като лирата.

Текстът на песента връща певеца към детството му по време на финансовата криза в Гърция.

„Песента е за всички родители, които се опитват да дадат най-доброто на децата си, и за жертвите, които правят – както направиха и моите родители“, обяснява той.

2) Може ли Австралия да спечели? И как изобщо се озова на „Евровизия“?

Австралия е обсебена от „Евровизия“ още от победата на АББА през 1974 г. Като жест към огромната си фенска база страната получи специална покана за 60-годишнината на конкурса през 2015 г. – първоначално само като еднократен участник.

Ентусиазмът на австралийците обаче бил толкова голям, че оттогава ги канят всяка година. След отпадането на полуфиналите миналата година Австралия е решена да стигне до победата през 2026 г.

Този път страната залага на сигурно и изпраща истинска поп звезда – Делта Гудрем, която има платинени албуми и сериозна фен база.

Песента ѝ „Eclipse“ е мощна балада с огромен припев, който според фенове би накарал дори Селин Дион да завижда. В изпълнението има бароково пиано, драматична пауза и грандиозна смяна на тоналността към финала.

След полуфинала в четвъртък букмейкърите рязко подобриха шансовете на Делта и тя вече е сред фаворитите за трофея.

Ако Австралия спечели, засега никой не знае какво точно ще се случи. Водещият на Би Би Си Греъм Нортън обаче разкри любопитен слух.

В подкаста „Wanging On“ той сподели, че е обсъждал темата с австралийския телевизионен водещ Джоел Крийзи.

„Той ми каза, че Австралия всяка година има тайна уговорка с друга държава, която да бъде домакин вместо тях, ако спечелят“, разказва Нортън.

От Европейския съюз за радио и телевизия засега отказват конкретен отговор.

„В момента сме фокусирани върху големия финал на 70-ото издание на „Евровизия“ във Виена, където 25 изпълнители от Европа и Австралия се борят за победата“, заявиха организаторите.

„Разговорите за домакинството догодина ще започнат, както винаги, след като стане ясен победителят на 16 май.“

3) Финландия трепери за цигулката си

Но забравете за момент Австралия. Големият фаворит за победата в момента е Финландия с бурната любовна песен „Liekenheiten“.

Изпълнението е на поп звездата Пийт Парконен и класическата цигуларка Линда Лампениус – комбинация, която финландците сравняват с дует между Хари Стайлс и Никола Бенедети.

„Пийт е нещо като най-сексапилния мъж във Финландия“, шегува се Линда. „Има всички възможни титли.“

Но преди финала най-много внимание привлича друг момент – Линда трябва да пробяга цялата сцена на високи токчета, докато стиска безценната си цигулка.

Инструментът е „Галяно“ от 1781 г. и се оценява на около 500 000 британски лири.

„Тичам, скачам върху стол и свиря до огън, така че през тези три минути съм доста притеснена“, признава тя. „През цялото време мисля само за цигулката.“

4) Молдова пропуска „Евровизия“ тази година

Не буквално, разбира се – Молдова всъщност е щастлива, че се връща на финала след двегодишно отсъствие от конкурса. Но певецът Сатоши има много странен ритуал точно 30 секунди преди да излезе на сцената с шумния си купонджийски химн „Viva, Moldova!“. „Имитирам скачане на въже, за да си вдигна енергията“, разказва 27-годишният изпълнител, който е и любител боксьор. „Правя го толкова често, че един от хората, които ни дават микрофоните, дори ми купи въже и ми го подари.“ Както подсказва заглавието, „Viva, Moldova!“ е песен, изпълнена с патриотизъм и гордост, написана по повод 35 години независимост на страната.

В текста се споменават някои от най-големите културни личности на Молдова – музикантът Йожен Дога, писателката Мария Мирабела и поетът Григоре Виеру, който има специално място в сърцето на Сатоши.

„Григоре написа книга със стихове, чрез която и до днес децата учат азбуката. Така научих буквите и аз, както и много поколения молдовски деца“, казва певецът. А сега той е превърнал тази азбука в истински евровизионен хит.

5) Ще бъде ли Израел отново посрещнат с протести?

На полуфинала във вторник израелският представител Ноам Бетан беше посрещнат едновременно с аплодисменти и освирквания от публиката.

По-късно четирима протестиращи бяха изведени от залата. След участието си Бетан призна пред Би Би Си, че е бил изненадан от реакциите. „Чух освиркванията и всичко останало. Имаше момент на истински шок“, казва певецът.

В същото време той признава, че е репетирал как да пее под освирквания още по време на подготовката, след като израелските участници бяха посрещнати по подобен начин и през 2024, и през 2025 г.

Очаква се и на големия финал да има нови протести, въпреки че Израел остава сред фаворитите в конкурса. Бетан изпълнява песента „Michelle“ – емоционална любовна балада, в която смесва електронни бийтове с близкоизточни инструменти и впечатлява с плавно преминаване към фалцет.

6 ) Изчезващите вокали на Швеция

Шведската звезда Фелисия е известна с това, че носи защитна маска по време на изпълненията си – не заради страх от болести, а заради притеснения, свързани с външния ѝ вид.

По време на полуфинала във вторник обаче тя претърпя неприятен гаф на сцената и маската ѝ падна. Само ден по-късно певицата изгубила гласа си и лекарите ѝ наложили пълна вокална почивка.

„Това е катастрофа за мен, защото мразя да мълча!“, написа Фелисия в социалните мрежи.

„Но трябва да следвам съветите – тишина, почивка и много вода.“ За щастие гласът ѝ звучал добре по време на генералната репетиция в петък. Певицата разказа и повече за песента си „My System“, която буквално сравнява емоциите със зараза.

„Ако имам лош ден, песента може да е за приключила връзка или за проблемите ми с музикалната компания, която напуснах. А ако денят е страхотен – може да е за приятел или човек, по когото не спирам да мисля“, обяснява тя.

Ако Швеция спечели тази година, страната ще стане най-успешната нация в историята на „Евровизия“, изпреварвайки Ирландия по брой победи.

7) Мама знае всичко… и не мълчи

Няма смисъл да се увърта – резултатите на Великобритания в „Евровизия“ напоследък са направо катастрофални.

Страната вече пробва какво ли не – от поп звезди като Оли Александър до вокални групи като Remember Monday, но всяка година Великобритания отново се озовава на дъното на класацията.

Тазгодишната надежда е Сам Батъл, по-известен като Look Mum No Computer – изобретател, YouTuber и музейен куратор от Рамсгейт, когото мнозина описват като „напълно луд по най-добрия възможен начин“.

Той е написал песента си „Eins, Zwei, Drei“ на синтезатор, който сам е сглобил в гаража си. Парчето звучи като странна смесица между „Vindaloo“ на Fat Les и електронния стил на Kraftwerk.

„Това, което правим, е като Marmite – или го обожаваш, или го мразиш. Но мисля, че тази година има място точно за нещо такова“, казва той пред Би Би Си.

8) Сексуални щуротии

Норвежката звезда Йонас Льов бил принуден да цензурира изпълнението си на рок песента „Ya Ya Ya“, след като по време на репетициите разкършил ханша си „твърде секси“.

Преди полуфиналите певецът разкри каква забележка е получил от организаторите на конкурса.

„Без шега – казаха ми, че е прекалено секси“, споделя Йонас пред репортери.

Шефът на норвежкия екип за „Евровизия“ Мадс Тьоркльоп потвърди, че се е наложило изпълнението да бъде коригирано.

„Казаха ни да намалим сексапила, защото не било достатъчно подходящо за семейна публика“, обяснява той.

Продуцентите поискали по-малко „сексуализирани движения“ и по-обрани ритмични жестове.

След промените Йонас вече е укротил „грешните“ си движения, но все пак не пропуска да намигне палаво към камерата и да разклати дупе на сцената.

9) Удари, трясъци, писъци и шушкане

Българската певица Дара е сочена за изпълнителя с най-впечатляващата сценография тази вечер с песента „Bangaranga“ – хаотична тропическа поп буря, вдъхновена от ямайски израз, означаващ „щастлив хаос“.

Шоуто ѝ изглежда като странна смесица между сбирка на анонимни алкохолици и филма „Екзорсистът“ – танцьори върху пластмасови столове се гърчат и треперят в ритъма на постоянно променящото се темпо. „Обожавам го до лудост“, пише авторът на материала.

Румънката Александра Къпътинеску също предизвика сериозни спорове с песента „Choke Me“. Критици обвиняват изпълнението, че романтизира сексуалното насилие, но певицата твърди, че всъщност песента разказва за задушаването под тежестта на обществените очаквания.

На сцената Александра пее, вързана с огромни неонови въжета за своите китаристи, а стилът ѝ е описван като смесица между Лейди Гага и Evanescence.

Украйна впечатлява с нежната балада „Ridnym“, в която има спираща дъха 30-секундна висока нота.

Сръбската група „Лавина“ пък буквално разтърсва залата с ужасяващ писък в края на метълкор баладата „Kraj Mene“.

Сред фаворитите е и Франция. Тазгодишната ѝ представителка Монро е най-младият участник в конкурса – едва на 17 години. Песента ѝ „Regarde!“ смесва поп, R&B и впечатляващи оперни вокали.

„Regarde е за универсалната любов“, казва Монро пред Би Би Си. „Песента напомня, че дори в най-хаотичните моменти трябва просто да си кажеш: „Шшт… всичко ще бъде наред.““

След цяла седмица, прекарана в отразяване на „Евровизия“ във Виена, авторът признава, че точно от това послание е имал нужда.

