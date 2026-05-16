Български книги в най-старата книжарница в Лондон

Български книги вече са в най-старата книжарница във Великобритания. Всеки във Великобритания вече ще може да чете Рене Карабаш и Георги Господинов.

В сърцето на Лондон, на оживената улица Пикадили, се намира истинско убежище за всеки книголюбец – „Хачардс“. Това е най-старата книжарница във Великобритания, а от тази седмица сред нейните милиони томове вече има и български заглавия, съобщава bTV.

На рафтовете на третия етаж са подредени творбите на четирима наши автори. Сред тях е романът „Остайница“ на Рене Карабаш, която ще гостува в книжарницата за специална дискусия с читатели тази седмица.

Там се намира и преведеният на английски „Времеубежище“ на Георги Господинов – романът, донесъл на България първата награда „Букър“.

Самата книжарница има богата история. Основана е през 1797 г. от Джон Хачард, издател и активен борец срещу робството.

От над два века насам „Хачардс“ има специални отношения с британското кралско семейство и е неговата официална книжарница. Една от първите ѝ клиентки е била самата кралица Шарлот, съпругата на крал Джордж Трети.

Най-известният почитател на книжарницата остава Оскар Уайлд. Той толкова често е подписвал книгите си на главната маса на първия етаж, че днес тя носи името „Масата на Оскар“.

Повече от два века „Хачардс“ пази духа на писаното слово във Великобритания. От тази седмица между тези рафтове може да намерите и частица от България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com