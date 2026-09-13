Български книги в най-старата книжарница в Лондон
Всеки във Великобритания вече ще може да чете Рене Карабаш и Георги Господинов
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Всеки във Великобритания вече ще може да чете Рене Карабаш и Георги Господинов
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Няма любов, по-искрена от любовта към храната, казва великият ироник Джордж Бърнард Шоу. Може би това звучи малко атеистично, казано на празника, на к...