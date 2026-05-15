Дара с първи думи след успеха на Евровизия

"Не мога да повярвам. Обичам да съм на сцената и обичам чувството, което изпитах по време на изпълнението", заяви DARA пред чуждата преса, минути след като разбра, че отива на финала на Евровизия, цитира bTV.

"Много съм благодарна за това и за подкрепата, която получих. И, знаете ли, не мога да крещя, защото ми трябва гласът за утре и за вдругиден. Но ако можех да крещя. Ще трябва да ме дублирате тук. Хайде, давайте с вашия глас. Бангаранга! Бангаранга! Бях си казала: "Ами, ако не успеем. Но човек никога не знае."

Но, да, толкова страхотно беше. И, знаете ли, аз... не знам какво да очаквам. Не очаквам нищо. Просто приемам уроците от Вселената, така като идват, и никога не поставям нещата под въпрос. Опитвам се да не се съмнявам в себе си или в избора на Вселената. Така че не очаквам нищо и когато получа някакъв подарък от съдбата за мен, просто го прегръщам и да, наистина съм благодарна.

Мисля, че ние, като българи, трябва да имаме все по-голяма платформа за всички наши изпълнители, композитори, всички в творческите общности."

На финала от втория полуфинал отиват общо 10 от 15-те изпълнители. Сред тях са и две от страните фаворити на букмейкърите - Дания и Австралия. На финала отиват още Албания, Кипър, Чехия, Малта, Норвегия, Румъния и Украйна. Франция и Великобритания, както и домакинът Австрия се класираха автоматично. Тази година регламентът беше променен и освен зрителски вот, имаше и такъв на национално жури.

