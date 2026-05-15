Шакира взриви света с новия химн на Мондиала (ВИДЕО)

Звездата Шакира отново е готова да превърне световното първенство във футболен музикален спектакъл. Световната футболна централа ФИФА официално представи песента Dai Dai („Хайде, хайде“) - новия химн на Мондиала, изпълнен от колумбийската звезда и нигерийския певец Burna Boy.

Още с първите секунди парчето предизвика буря в социалните мрежи, а фенове от цял свят побързаха да го сравнят с култовата Waka Waka, която се превърна в символ на Мондиал 2010. Според ФИФА новата композиция съчетава „глобалните звуци и енергия“ на двамата изпълнители в „жизнено честване на футбола, културата и единството“.

Шакира вече загатна за грандиозното завръщане още в началото на май, когато публикува едноминутен тийзър на песента в социалните мрежи. Видеото за часове събра милиони гледания и разпали огромно любопитство сред футболните фенове.

Това е поредният футболен хит в кариерата на колумбийката, която вече има специално място в историята на световните първенства. Освен незабравимата Waka Waka за Мондиал 2010, тя стоеше и зад La La La за първенството през 2014 година.

От ФИФА съобщиха още, че приходите от стрийминг на Dai Dai ще бъдат насочени към Глобалния фонд за гражданско образование на организацията. Песента вече е налична в големите музикални платформи и се очаква бързо да се превърне в един от най-слушаните спортни хитове на годината.

