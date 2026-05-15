Евровизия 2026: бойкоти и битка за трофея във Виена

Големият финал, на 70-ото издание на конкурса "Евровизия", ще се проведе във Виена в събота вечер.

Изпълнители от 25 държави ще се състезават за победата, като според букмейкърите сред фаворитите са Финландия, Гърция и Австралия.

Великобритания ще бъде представена от енергичния електро-поп музикант Сам Батъл, който се изявява под сценичното име Look Mum No Computer.

Редица държави бойкотират конкурса заради участието на Израел.

Какво представлява конкурсът Евровизия?

Евровизия е ежегодно телевизионно музикално състезание, организирано от Европейски съюз за радио и телевизия (EBU).

Песните трябва да бъдат оригинални и с продължителност до три минути. Те не могат да бъдат издавани или изпълнявани публично преди 1 септември 2025 г.

Основните вокали трябва да се изпълняват на живо, без плейбек и авто-тюн, а на сцената могат да присъстват максимум шестима певци и танцьори.

Повечето, но не всички участници в конкурса са европейски държави.

Израел има право да участва, тъй като националният му телевизионен оператор Kan е член на EBU.

Австралия се включва всяка година, след като беше поканена за 60-годишнината на конкурса през 2015 г.

Правилата обаче гласят, че Австралия няма право да бъде домакин на Евровизия, ако спечели.

Големият финал ще се проведе в залата Wiener Stadthalle във Виена в събота, 16 май. Водещи ще бъдат телевизионната водеща Виктория Сваровски и актьорът Михаел Островски.

Полуфиналите се проведоха по-рано през седмицата. Във вторник за финала се класираха Белгия, Хърватия, Финландия, Гърция, Израел, Литва, Молдова, Полша, Сърбия и Швеция. В четвъртък към тях се присъединиха Албания, Австралия, България, Кипър, Чехия, Дания, Малта, Румъния, Украйна и Норвегия.

Автоматично място на финала получиха и пет държави — победителят от 2025 г. Австрия, както и Великобритания, Италия, Франция и Германия, които осигуряват допълнително финансиране за конкурса, съобщава BBC.

Кой е британският участник Look Mum No Computer?

Look Mum No Computer е сценичният псевдоним на соловия артист, автор на песни и YouTube създател Сам Батъл. Той ще изпълни песента „Eins, Zwei, Drei“.

Преди това Сам Батъл беше фронтмен на инди рок групата Zibra, която участва на фестивала в Гластънбъри през 2015 г. като част от BBC Introducing.

„Направо ми звучи налудничаво, че се впускам в това прекрасно и диво приключение“, казва той.

„Винаги съм бил огромен фен на Евровизия и обожавам магическата радост, която носи на милиони хора всяка година. За мен е огромна чест да стана част от тази история и да представям Великобритания.“

Сам Батъл е известен и като „изобретател на уникални музикални машини“.

Той има собствен музей в Рамсгейт, наречен This Museum is (Not) Obsolete, където се намира и старинен Game Boy, програмиран да свири на 100-годишен църковен орган.

Защо участието на Израел е спорно?

Напрежението около участието на Израел в Евровизия се засили през последните години заради войната в Газа.

Испания, Ирландия, Нидерландия, Исландия и Словения решиха да бойкотират конкурса през 2026 г. — най-големият бойкот в 70-годишната история на надпреварата.

Израелският представител Ноам Бетан заяви пред BBC, че е бил изненадан от протестите, прекъснали полуфиналното му изпълнение.

Няколко зрители, включително човек с надпис „Free Palestine“ на гърдите, бяха изведени от залата, след като по време на песента се чуха скандирания „Спрете геноцида“.

По време на финала през 2025 г. в Швейцария двама души се опитаха да нахлуят на сцената и да залеят с боя израелската участничка Ювал Рафаел. Те бяха спрени от екипа и впоследствие арестувани.

Няколко държави поставиха под въпрос и начина на гласуване, след като Рафаел спечели зрителския вот през 2025 г., но остана втора след добавянето на оценките на журито.

Според публикации израелска държавна агенция е плащала за реклами и е използвала официални профили в социалните мрежи, за да насърчава гласуването за страната.

Евровизия, която се определя като неполитически конкурс, последователно отказва да изключи Израел. За 2026 г. обаче правилата за гласуване са променени, за да се ограничи влиянието на правителства върху резултатите.

Как се действа с гласуването?

На финала всяка държава дава два комплекта точки — единият от професионално жури, а другият от зрителите.

За конкурса през 2026 г. зрителите могат да гласуват максимум 10 пъти вместо досегашните 20 — чрез телефон, SMS или официалното приложение на конкурса.

Всеки може да гласува за различни изпълнители, но не и за собствената си държава.

Всяка страна дава 12 точки на любимата си песен, 10 точки на втората, а останалите получават оценки от 8 до 1.

Гласовете от държави извън конкурса се обединяват в т.нар. вот „останал свят“.

Към зрителския вот се добавят и точките от журито, за да бъдат определени финалистите. Преди това журито участваше само във финалното гласуване.

Организаторите обявиха още, че засилват техническия контрол, за да „откриват и предотвратяват измамно или координирано гласуване и да следят подозрителни модели“.

