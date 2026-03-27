Нощта на Икарите: Гаджето на Радина триумфира

Спектакълът "Берлин, Берлин" триумфира с три награди на Икарите, раздадени тази вечер, като беше отличен за най-добър спектакъл, за режисурата на Стоян Радев и за водеща женска роля на Радина Думанян.

Мотото на наградите тази година - "Да обичаш на инат", е вдъхновено от 80-годишнината от рождението на режисьора Николай Волев (1946-2024). Водеща на церемонията беше Милица Гладнишка в компанията на Николай Воденичаров-Никеца и Иван Велчев, известни още като "Лисицата и котараците".

Това са най-сериозните награди в нашата гилдия, без да подценявам труда на колегите от фондация "А`Аскер". Наградите "Икар" са най-очакваните, най-вълнуващите награди и най-желаните като статуетка награди в областта на българския театър", каза Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите в България (САБ) и допълни:

С нашия малоброен екип осъществяваме и "Софийски театрален салон", в който успяваме да покажем почти всички театрални спектакли, които имат номинации в тези 23 категории, които по традиция се връчваат на 23 март в Народния театър, допълни Мутафчиев. Той припомни и за работата на двата фонда на САБ - здравен и социален, съобщава Impressio.dir.bg.

"На много хора сме успели да помогнем, и то безвъзмездно", каза Мутафчиев. Припомни за концерта, който ще се състои на 8 май в зала "Арена 8888 София" по инициатива на Лили Иванова. Средствата от събитието ще бъдат предоставени на здравния фонд на САБ. "Смятам, че това е невероятен жест в днешно време", коментира Мутафчиев.

Много се вълнувам тази вечер, защото театърът е най-висшето изкуство, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти в Народния театър "Иван Вазов", където присъства на церемонията за връчване на наградите "Икар" 2026.

"Казах преди малко на г-н Мутафчиев (Христо Мутафчиев - председател на Съюза на артистите в България - бел. авт), че отново ни дава най-хубавия празник, точно преди великденските светли празници", добави държавният глава.

Искам да им пожелая все така да летят нависоко, да търсят този красив полет, изпълнен със смисъл в омагьосващото изкуство на театъра, каза още президентът Йотова.

Ирина Дакова, зам.кмет на столична община връчи ИКАР за най-добър спектакъл на "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив, режисьор Стоян Радев. Наградата взе директорката на Пловдивския театър - Сюзанна Арутюнян-Василевска.

Генералният директор на БНТ Милена Милотинова връчи ИКАР за режисура на СТОЯН РАДЕВ за "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив. Режисьорът каза, че на Академията НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" трябва да стоят думите на Свети Августин:

"Вярвам, за да разбера! Аз добавям обичам, за да разбера!„

ИКАР ЗА ВОДЕЩА ЖЕНСКА РОЛЯ бе присъдена на РАДИНА ДУМАНЯН за Ема Келер в "Берлин, Берлин" от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, реж. Стоян Радев, Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив от Главния изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Fibank.

ИКАР за ВОДЕЩА МЪЖКА РОЛЯ получи ПЛАМЕН ДИМОВ за Леоне в "Глембаеви" от Мирослав Кърлежа, реж. Ивица Булян, Народен театър "Иван Вазов" от Десислава Банова - Плевнелиева. Той е мъжът до Радина Кърджилова, бившата половинка на Деян Донков.

За ДЕБЮТ наградата връчи Никола Цолов на ПАОЛА МАРАВИЛЯ за Аглая Ивановна в "Лицето на ближния" по "Идиот" от Фьодор Достоевски (Програма "Изгонването на бесовете"), реж. Маргарита Младенова, Театрална работилница "СФУМАТО" и за Поетът и Любимата във "Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив.

За КУКЛЕН СПЕКТАКЪЛ, излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство, наградата връчиха Лазар Радков "Капачки за бъдеще" и световната и олимпийската шампионка по художествена гимнастика Ренета Камберова на спектакъла "ГОЛЯМАТА ШАПКА" по мотиви от японската народна приказка, реж. Елица Матева, Държавен куклен театър - Стара Загора.

За ПОСТИЖЕНИЕ В КУКЛЕНОТО ИЗКУСТВО, излъчени от Гилдията на творците в кукленото изкуство и комисия в състав: доц. д-р Михаела Тюлева (актриса, педагог), Жаклин Добрева (театровед), Ирослав Петков (режисьор) получи АНА-МАРИЯ ЛАЛОВА за Дракончето в "Дракончето с теменужени очи" по Герт Прокоп, реж. Веселин Бойдев, Столичен куклен театър. Наградата връчиха Лазар Радков "Капачки за бъдеще" и световната и олимпийската шампионка по художествена гимнастика Ренета Камберова.

За ПОДДЪРЖАЩА ЖЕНСКА РОЛЯ отличието спечели ИРИНИ ЖАМБОНАС за Ксантипа в "Последната нощ на Сократ" от Стефан Цанев, реж. Съни Сънински, Театър 199 "Валентин Стойчев". Наградата беше връчена от "Хил клиник".

За ПОДДЪРЖАЩА МЪЖКА РОЛЯ ИКАР получи от журналистката от Би Ти Ви Лилияна Боянова ВЕСЕЛИН МЕЗЕКЛИЕВ за Бащата в "Последна стъпка" - автор и режисьор Йордан Славейков, Народен театър "Иван Вазов".

ИКАР за СЦЕНОГРАФИЯ И КОСТЮМОГРАФИЯ получиха БОРИС ДАЛЧЕВ, МИХАЕЛА ДОБРЕВА за "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви" от Том Стопард, реж. Боян Крачолов, Народен театър "Иван Вазов" от Ива Йорданова - помощник-ректор по стратегическо развитие и партньорства в НАТФИЗ.

Наградата за АВТОРСКА МУЗИКА бе присъдена от Цвети Сапова от БГ РАДИО на САШКО КОСТОВ И ЯВОР КАРАГИТЛИЕВ за "Влюбеният дирижабъл" по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Миряна Башева и Гриша Трифонов, композиция Александър Секулов, реж. Диана Добрева, Драматичен театър "Николай Масалитинов" - Пловдив.

Наградата за СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС получиха ИВА СВЕЩАРОВА и ВИЛИ ПРАГЕР за "Тела на властта", продукция на Брейн стор проджект, РЦСИ Топлоцентрала от Венцислав Мицов.

ИКАР за МАЙСТОРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ, бе връчена от Ути Бъчваров на "ХЕДА ГАБЛЕР" от Хенрик Ибсен, реж. Тимофей Кулябин, Народен театър "Иван Вазов".

НАГРАДА НА АКТ-УНИМА за значим принос в развитието на българското куклено изкуство се присъжда на ПРОФ. ДОЙЧИНА СИНИГЕРСКА и бе връчена от Михаил Байков.

ВЕСЕЛИН МАРИНОВ получи ИКАР за АТРАКЦИОННО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО, излъчена от Гилдията за атракционни сценични изкуства, за популяризирането на българската музикална култура, а водещата от БНТ Христина Христова му я връчи с думите: "Връчвам тази награда на един изпълнител, който не просто пее песни, а разказва истории."

Специална награда бе връчена на режисьорката Олга Неделякова бе връчена от режисьора Стоян Радев.

Две грамоти на Министерството на култура бяха връчени от от заместник-министър на Александър Трайков на Театър 199 "Валентин Стойчев" и на Държавен куклен театър - Пловдив.

Доминик Хермес - зам.-управител на Геотехмин връчи НАГРАДА ИКАР 2026 ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРИНОС КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР на АНЕТА СОТИРОВА. Отличието е признание за нейната дългогодишна отдаденост към сценичното изкуство. С множеството си роли в театъра, киното и телевизионния театър Анета Сотирова се утвърждава като една от значимите фигури на българската културна сцена.





















