Букмейкъри вещаят победа за Дара

Дара открива тази вечер втория полуфинал на "Евровизия" от 22:00 ч. Конкурсът ще бъде излъчен в ефира на обществената телевизия.

Българската изпълнителка Дара е сред фаворитите за класиране на финала на конкурса „Евровизия“, сочат обобщените прогнози на букмейкърите преди втория полуфинал тази вечер.

Според оценките Дара, която участва в надпреварата с песента Bangaranga, има 77 процента шанс да се класира за големия финал в събота, съобщава bTV.

Тя оглавява класацията сред журналистите, които отразяват „Евровизия“, като абсолютен лидер. Те са гласували, след като са гледали нейното участие и изпълнението ѝ по време на закрита репетиция.

България е на първо място според това гласуване – участвали са общо 87 журналисти, а 54 от тях са посочили изпълнението на Дара като абсолютен фаворит.

„Готови сме за прекрасно представяне. Аз съм изключително щастлива от начина, по който Дара позиционира България. Не само по време на втория полуфинал. Вчера тя имаше генерална репетиция, а снощи се състоя цял спектакъл, в който всички участници от втория полуфинал излязоха на сцената, за да изпълнят песните си пред журито“, коментира от Виена продуцентът на Дара Саня Армутлиева.

„Когато казвам „журито“, имам предвид журитата на всички държави. Снощи беше изключително важно, защото журито формира 50% от оценката, която ще видим тази вечер. Другите 50% ще дойдат от публиката“, обясни тя.

„Журитата във всяка държава са тайни. Никой не знае кои са членовете им. Но Дара успя да превземе целия медиен център – мястото, където са всички журналисти. В момента, в който се появи на сцената, цялата зала започва да се тресе – всички танцуват, усмихват се и пеят с нея. По-красив и позитивен посланик на България не съм виждала“, коментира още тя. „Освен класацията на журналистите, тази сутрин, когато се събудих в 6 часа, видях и друго класиране – сред няколко хиляди души от публиката след репетицията на втория полуфинал. Дара е първа и там“, обясни Саня Армутлиева.

Според вокалния педагог на Дара - Искра Милкова, това, че тази вечер тя първа излиза на сцената е предимство.

„Публиката избухва и се зарежда благодарение на Дара. Това, което ѝ казвам, е просто да продължава да вярва в себе си. Тя е изключителен артист“, сподели Милкова.

„Нямате представа как подчинява целия си живот на тази своя мисия. И това не е само през последните дни и месеци - откакто стана ясно, че ще представя България. Тя става изключително рано сутрин, прави различни упражнения, ходи на фитнес. Всяка сутрин в 8 часа започват репетиции. Всеки, който знае какво означава да започнеш да пееш в 8 сутринта, ще разбере за какво говоря“, коментира Саня Армутлиева.

„Режимът е изключително строг – танци, репетиции, упражнения, тренировки. Единственото време, в което можем да репетираме, е рано сутрин. Много често работим и онлайн вечер. Интензитетът трудно може да бъде описан“, споделя още Искра Милкова.

„Гласът ѝ е изправен пред сериозни предизвикателства, защото освен ранното ставане, тя има постоянни репетиции с часове, включително в шумна среда. А едно от най-трудните неща за един изпълнител е да говори над шумна тълпа, защото това изморява гласа най-много”, допълни още вокалният педагог.

