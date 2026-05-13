Наша певица написа песен за Ванга

Джена направи изненадващи разкрития за новата си песен, посветена на Баба Ванга, по време на гостуването си в „Преди обед". Изпълнителката призна, че идеята за проекта буквално се е появила насън в нощта срещу Голяма Богородица.

„На 15 август песента се появи в главата ми – текстът и видеото. Все едно я сънувах", разказа Джена.

Певицата сподели, че винаги е била вярващ човек, но никога досега не е усещала толкова силна духовна връзка.

„Не разбирам живота без вярата. Молитвата е важна за душата ми, но такава връзка с духовния свят не съм изпитвала", призна тя.

Джена разказа още, че след идеята за песента започнала навсякъде да попада на истории за пророчицата от Петрич.

„Пускам телевизора – чувам за Ванга, пускам радиото – пак чувам за Ванга. Казах си, че трябва да побързам с тази песен. Ванга е предсказала, че много българи ще се върнат в родината си, а в песента точно за това се пее", сподели изпълнителката.

По думите ѝ впоследствие се оказало, че всички музиканти от новосформирания ѝ бенд имат лична връзка с Петрич, с баба Ванга или със символиката на 15 август.

„За мен Ванга е портал между световете. Много неща е пророкувала. „България е свещена земя" – това постоянно кънти в главата ми", каза още Джена.

Изпълнителката допълни, че песента е докоснала дори децата ѝ, които също я слушат с интерес.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com