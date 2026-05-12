Най-хардкор вечерта в София! Knocked Loose дебютира у нас

Vidas Art Arena се превърна в най-хардкор сцената в София! На 11 май, по покана на Fest Team, у нас най-сетне дебютира американската сензация Knocked Loose.

Хардкор групата от Луисвил зарадва своите български почитатели с размазващ сетлист от 15 песни, представяйки хитовия си албум You Won’t Go Before You’re Supposed To.

Родните хардкор маняци чуха на живо унищожителните брейкдауни на Piece by Piece, Suffocate, Don't Reach for Me, Moss Covers All, Take Me Home и Blinding Faith. Бандата не пропусна да изпълни и някои от най-големите си парчета като Hive Mind, Counting Worms, Deep in the Willow, Belleville, Oblivion's Peak, Mistakes Like Fractures.

Енергията се наелектризира още в началото на вечерта, благодарение на специалните подгряващи групи - родните хардкор герои от Last Hope и Expectations, които са добре познати на феновете на жанра.

С това незабравимо събитие Vidas Art Arena откри летния си сезон, като можете да видите и останалите събития в програмата на Fest Team тук.

Фото: Георги Ангелов, Орлин Николов

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com