Гласът на съвременния соул Mario Biondi се завръща в София с юбилейно турне

С дълбокия си баритон и разпознаваем стил, който от две десетилетия свързва соул, джаз и поп с неподражаема елегантност, Mario Biondi отново ще се срещне с българската публика. На 6 декември 2026 г. той ще изнесе концерт в SOFIA LIVE CLUB, по покана на Sofia Live Festival, като част от специалното европейско турне, отбелязващо 20 години от хита “This Is What You Are”.

Събитието поставя акцент върху песента, която променя хода на кариерата му – композиция, превърнала се в съвременна soul-jazz класика и отправна точка към международния успех.

С топлия си, плътен глас и изтънчено музикално присъствие, Mario Biondi изгражда кариера, вдъхновена от легендарни фигури като Barry White и Isaac Hayes, но със собствен, отличителен почерк. Пробивът идва с албума Handful of Soul (2006), а след него следват поредица от успешни издания и колаборации с имена като Burt Bacharach и Chaka Khan, които утвърждават позицията му на една от най-успешните италиански фигури на международната сцена.

През 2025 г. артистът отбелязва 20-годишнината на “This Is What You Are” с нова версия, записана с водещи музиканти от световната джаз сцена, сред които Dennis Chambers, John Patitucci и Till Brönner. Това издание не просто отдава почит на оригинала, но и подчертава неговата непреходност и актуалност днес.

С концерти в над 50 държави и десетки албуми зад гърба си, Mario Biondi продължава да развива своя богат и емоционално наситен звук. Неговите живи изпълнения носят усещане за класа и близост – музика, която не просто се слуша, а се преживява.

На 6 декември в София публиката ще има възможност да се потопи в тази атмосфера – вечер, в която соулът звучи едновременно класически и съвременен, интимен и внушителен.

Билети за събитието, могат да бъдат намерени на www.sofialivefest.com, в мрежата на Eventim и партньорските каси.

Първите 100бр. Early Bird билети са на цена от € 45, след изчерпването им редовната цена ще бъде € 55, а в деня и на място € 65.

Врати: 20.00ч.

Начало: 21.00ч.

За повече информация и всички новини около Sofia Live Festival може да следите страница на фестивала във Facebook: https://www.facebook.com/sofialivefestival и инстаграм профила: https://www.instagram.com/sofialivefestival/.

