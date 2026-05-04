Мартина Табакова представя "Картини от една изложба" в София и Пловдив

„Клавиши на времето за 4 ръце“ е концертен проект на пианистката Мартина Табакова, който представя рядко изпълнявания аранжимент за четири ръце на емблематичния цикъл „Картини от една изложба“ от Модест Мусоргски. Специален гост е изтъкнатият италиански пианист Алесандро Марано – ученик на Алдо Чиколини и професор в Консерваторията във Вибо Валентия.

На концерта в София Алесандро Марано ще изпълни и солови творби от Ференц Лист, включително Фантазия върху тема от операта „Риенци“ на Рихард Вагнер. Събитието ще се състои на 7 май от 19:00 ч. в зала „БИАД“, в рамките на цикъла „Музикални вторници“ (по изключение НЕ вторник!).

Концертът в Пловдив (27 май, 19:00 ч., АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“) ще предложи диалог между класиката и съвременността чрез съчетание на Мусоргски с произведения за четири ръце от българската композиторка Албена Врачанска. Програмата включва мултимедийни елементи и кратки въведения за публиката.

Проектът има и научна стойност, свързана с докторантурата на пианистката Мартина Табакова, и се реализира с подкрепата на Министерството на културата.

