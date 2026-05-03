Нечувано! Триумфът й в сърцето на София е исторически

Софийската опера и балет стана сцена на истински музикален празник, който ще се помни дълго. Световноизвестното сопрано Джесика Прат, призната за един от най-големите майстори на белкантото в наши дни, буквално взриви залата със своето майсторство. Публиката, останала без дъх пред съвършенството на нейния глас, я възнагради с бурни 10-минутни аплодисменти, които изправиха присъстващите на крака в знак на признателност.

Белканто от най-висок клас

Концертът, който събра елита на музикалните среди и ценителите на класическото изкуство, бе под палката на маестро Джампаоло Бизанти. Джесика Прат демонстрира защо е канена на най-престижните сцени по света – от „Ла Скала“ до „Метрополитън опера“. С кристални височини, феноменална техника и дълбока емоционалност, тя преведе слушателите през най-трудните и красиви арии от италианския репертоар, оставяйки усещане за лекота и божествено присъствие.

Еуфория и музикални дарове

Еуфорията в залата достигна своя пик, когато след официалната програма публиката отказа да пусне певицата да си тръгне. Под нестихващите викове „Браво“, Джесика Прат се върна на сцената за два биса, които бяха финалният акорд на тази вълшебна вечер. Всеки тон бе посрещнат с нова вълна от ентусиазъм, превръщайки събитието в истински споделен триумф между артист и публика.

Магията на софийската сцена

Според музикалната критика и присъстващите, гостуването на Джесика Прат е доказателство за високия международен авторитет на Софийската опера. Самата певица изрази своето възхищение от акустиката и топлото посрещане на българските ценители. Вечерта завърши с море от цветя и дълги опашки за автографи, доказвайки, че истинското изкуство няма граници и винаги намира път до сърцата на хората.

