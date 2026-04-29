Хеви метъл легенди празнуват троен юбилей у нас

В началото на 2027 г. германските метъл ветерани U.D.O. тръгват на юбилейното турне „Triple Anniversary Tour 2027“, с което ще отбележат едновременно три важни събития – 75-ия рожден ден на Удо Диркшнайдер, 40 години от създаването на U.D.O. и излизането на дългоочаквания 20-и студиен албум на групата, който ще се появи в началото на годината чрез Reigning Phoenix Music.

Разбира се, България е задължителна спирка в турнето. Концертът у нас ще се състои на 4 февруари 2027 г. в зала „Христо Ботев“ в София.

След успеха на албума Touchdown от 2023 г., U.D.O. продължават неудържимо напред с чисто нов материал, който в момента е в процес на разработка. Макар подробностите около новия албум все още да се пазят в тайна, феновете могат да очакват първи сингли и повече информация през следващите месеци.

Малко артисти в историята на хеви метъла са оставили толкова ярка и трайна следа, колкото Удо Диркшнайдер. От ранните си дни, в които оформя жанра, до това да е лидер на U.D.O. в продължение на четири десетилетия, неговият неподражаем глас и безкомпромисен стил вдъхновяват поколения метъл фенове по целия свят. С 19 студийни албума зад гърба си и 20-и на хоризонта, U.D.O. продължава да бъде движеща сила на световната метъл сцена.

„Triple Anniversary Tour 2027“ стартира на 19 януари в Париж и ще премине през 32 европейски града. По време на турнето U.D.O. ще представят специален сетлист, обхващащ цялата кариера на бандата - от емблематични класики и любими на феновете парчета до съвсем нов материал.

