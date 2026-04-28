Една рок-балада става хит №1 и остава на върха за рекорден срок

Рок баладата „You Light Up My Life“, изпълнена от Деби Бун, се превръща в най-дълго задържалия се хит на първо място в САЩ през 70-те години. Макар днес да не е сред най-често споменаваните класики, песента поставя впечатляващ рекорд, като оглавява класацията Billboard Hot 100 в продължение на десет седмици след издаването си през август 1977 г.

Постижението остава ненадминато до 1982 г., когато Physical на Оливия Нютън-Джон изравнява резултата, а окончателно е подобрено чак през 1992 г. от End of the Road на Boyz II Men.

Песента е написана от Джоузеф Брукс първоначално за Кейси Сисък като част от саундтрака към едноименен филм, но именно версията на Буун я превръща в световен хит. Тя печели и наградата „Грами“ за песен на годината през 1978 г., утвърждавайки се като едно от най-големите музикални събития на десетилетието.

Деби Бун, дъщеря на легендарния Пат Бун, придава на песента по-силен духовен оттенък, което вероятно допринася за широката й популярност. „Чувал съм я няколко пъти, но ако трябва да слушам нещо редовно, това трябва да е песен като тази“, споделя певицата през 2017 г.

Самата тя отдава успеха на комбинация от талант и щастливо стечение на обстоятелствата: „С течение на времето осъзнах колко много талантливи хора остават незабелязани и колко невероятно беше това, което ми се случи... Намеренията ми бяха искрени и не очаквах въздействието, което тази песен ще има. Безкрайно съм благодарна.“

Дори десетилетия по-късно „You Light Up My Life“ остава сред най-успешните песни в историята, запазвайки високи позиции в класацията Billboard All-Time Hot 100 и доказвайки, че някои хитове просто не остаряват.

