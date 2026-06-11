19-минутен рок хит от 1972 г. е най-великата песен на всички времена

Почти 19-минутната композиция Close to the Edge на британската група Yes е призната за най-великата дълга песен на всички времена. Парчето от 1972 г. продължава да бъде сочено като един от най-смелите върхове на прогресивния рок повече от половин век след излизането си. То заема цяла страна от оригиналната винилова плоча на едноименния албум и остава пример за това докъде може да стигне рок музиката, когато излезе извън стандартната форма на радиохит.

Новото признание идва след класация на специализираното музикално издание Goldmine, което подреди 20-те най-добри песни с продължителност над 10 минути.

Close to the Edge не е просто дълга песен, а мащабна музикална конструкция с продължителност 18 минути и 43 секунди. Още при появата си тя се откроява дори на фона на най-смелите рок експерименти от началото на 70-те години, когато прогресивният рок разширява границите на жанра с дълги композиции, сложни структури и амбициозни концепции.

„Песента разшири границите на рок музиката и демонстрира колко амбициозно може да бъде едно музикално произведение. Повече от половин век по-късно парчето продължава да получава признание“, отбелязва Parade.

Композицията е написана от Джон Андерсън и Стив Хау и съчетава прогресив рок, класическа музика, джаз влияния и сложен разказ. Текстът е частично вдъхновен от романа „Сидхарта“ на Херман Хесе, а музиката непрекъснато сменя темпо, настроение и акценти. Именно тази постоянна вътрешна промяна превръща песента в преживяване, а не само в поредица от куплети и инструментални части.

Албумът Close to the Edge излиза през септември 1972 г. и се превръща във важен момент в историята на Yes. Той става най-успешното търговско издание на групата до този момент, като достига трето място в Billboard 200 в САЩ и четвърто място във Великобритания. По-късно продажбите му в САЩ надхвърлят един милион копия.

Заглавната композиция остава центърът на албума и една от най-разпознаваемите творби на групата. Във времето тя се утвърждава като еталон за дълга рок форма, в която музикантската виртуозност, философската образност и сложната структура работят заедно, без песента да звучи като механичен сбор от отделни идеи.

Goldmine, списание, специализирано в музика и колекциониране на плочи, наскоро състави списък с 20-те най-добри песни, по-дълги от 10 минути. Close to the Edge оглавява тази класация и така получава още едно признание за мястото си в историята на рок музиката.

„През десетилетията Close to the Edge се превърна в едно от най-високо ценените произведения в историята на прогресивния рок. То многократно се е появявало в списъци с най-великите албуми на всички времена и е било включвано в подобни класации от списание Rolling Stone. Заглавната песен също продължава да се смята за едно от най-големите постижения на жанра“, посочва статията.

Повече от 50 години след издаването си Close to the Edge остава мерило за всички мащабни рок композиции. Песента доказва, че дължината сама по себе си не е достатъчна - нужно е произведението да има вътрешна логика, напрежение, развитие и сила, които да задържат слушателя от първата до последната минута.

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