Рок албум номер 1 от 1995 г. се връща в класациите след повече от 30 години

Повече от 30 години след първоначалното си издаване албумът Greatest Hits на рок легендата Брус Спрингстийн се завърна в големите музикални класации, съобщава списание Parade. Компилацията от 1995 г. наскоро влезе в Billboard 200 и достигна 192-ро място.

Изданието събира 18 от най-известните песни на американския певец и автор на музика, сред които Born to Run, Badlands и Thunder Road. Завръщането му в класацията показва трайната сила на каталога на Спрингстийн и интереса към музиката му десетилетия след най-големите му комерсиални успехи.

Greatest Hits остава един от най-разпознаваемите сборни албуми в рок музиката. Още при първоначалното си издаване той достига номер едно в класациите както в САЩ, така и във Великобритания. В Съединените щати албумът е сертифициран шест пъти като платинен, а няколко от включените в него песни получават отделни отличия като сингли.

Сред най-известните композиции в кариерата на Спрингстийн е Dancing in the Dark, която му носи първата награда Грами в категорията за най-добро мъжко рок вокално изпълнение. Песента остава един от символите на неговия звук от 80-те години и една от най-разпознаваемите му записи пред широката публика.

Особено място в музикалната му биография заема и Streets of Philadelphia. Песента печели Оскар за най-добра оригинална песен през 1994 г., след като е създадена специално за филма „Филаделфия“ от 1993 г. с участието на Том Ханкс. Година по-късно композицията получава и няколко награди Грами, включително за песен на годината, най-добра рок песен, най-добро мъжко рок вокално изпълнение и най-добра песен, написана за филм или телевизия.

През 2024 г. Брус Спрингстийн влезе в историята и с друго голямо признание. Той стана първият американски музикант, удостоен с престижната награда Ivor Novello Academy Fellowship - едно от значимите отличия в областта на авторството на песни. Наградата се връчва за изключителен принос към британската музикална култура, а сред носителите ѝ през годините са били имена като Елтън Джон и Пол Маккартни.

Новото присъствие на Greatest Hits в Billboard 200 идва като поредно доказателство за дългия живот на песните на Спрингстийн. Компилацията продължава да събира някои от най-силните моменти в кариерата му и да достига до нови слушатели, дори десетилетия след появата си.

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