Рок албум номер 1 от 1995 г. се връща в класациите след повече от 30 години
Този албум е един от най-комерсиално успешните в историята
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Този албум е един от най-комерсиално успешните в историята
Новият му албум „Letters to you“ му донесе най-добрата печалба от 2014-а насам
Ангела Меркел заяви, че когато е била гражданка на комунистическата Източна Германия, е мечтаела да посети Скалистите планини в САЩ и да слуша Брус Сп...
Брус Спрингстийн отмени свой концерт в американския щат Северна Каролина в знак на протест срещу хомофобски закон в щата. Противоречивият нормативен...