Филмът за Майкъл Джексън издуха конкуренцията

Биографичният филм за Майкъл Джексън „Майкъл“ на Антоан Фукуа стартира далеч над очакванията, с прогнозни приходи от 95-100 млн. долара в САЩ и над 200 млн. долара в световен мащаб.

Само в петък, официалния ден на премиерата, филмът събра 38,5 млн. долара. Въпреки слабите оценки на критиците, зрителските реакции са изключително силни, а продукцията привлече широка публика, особено чернокожи зрители и жени.

Резултатът поставя „Майкъл“ начело сред музикалните биографични филми по стартови приходи, изпреварвайки „Бандата от Комптън“ и „Бохемска рапсодия“. Това е и един от най-силните дебюти в историята на Lionsgate.

Извън САЩ филмът също тръгна добре, с очаквани около 114 млн. долара от международните пазари. Той е номер едно в 64 от 82 пазара и поставя рекорди за музикален биографичен филм в 63 от тях. Премиерата в Япония, където Майкъл Джексън има огромна фенска база, предстои през юни.

Пътят на продукцията до големия екран беше труден. След допълнителни снимки и преработване на финала бюджетът се доближи до 200 млн. долара. Филмът приключва преди периода, в който срещу Джексън се появиха публични обвинения в сексуално насилие над деца, което вече поражда въпроси дали евентуално продължение изобщо би било възможно.

