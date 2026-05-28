Бъдещата Лили Иванова: Свирех на улицата за парче хляб!

Бъдещата екранна Лили Иванова е преминала през истински житейски ад, преди да се докосне до славата. Младата и талантлива актриса Виолина Доцева, която спечели най-желаната роля в българското кино – тази на Примата в биографичния филм „Лили – любовта е живот“, направи смразяващо кръвта признание. Оказа се, че докато е учила занаята в Театралната академия, тя е била принудена буквално да проси на тротоара, за да не си легне с празен стомах.

НАТФИЗ

„Когато бях в НАТФИЗ, излизах по обяд на площад „Славейков“, свирех две-три песни и така си събирах пари, за да мога да си купя храна. Така успявах да имам нещо в джоба до края на деня“, споделя през сълзи Доцева. Всекидневната борба за оцеляване по софийските улици се превръща в нейна основна професия. С изявите си пред случайните минувачи момичето успява не само да си осигури прехраната, но и да събере средства, за да плаща семестриалните си такси в академията.

Суровият урок на откритата сцена

Въпреки мизерията и трудностите, днес изгряващата звезда не се срамува от миналото си и гледа на този период като на най-важния си житейски изпит. По думите ѝ, свиренето на тротоара е изградило характера ѝ и я е подготвило за тежката съдба на артиста.

„Свиренето на улицата е едно от най-хубавите неща в живота ми! Даде ми повече смелост и се превърна в учебник как да вярвам в себе си, независимо къде съм. Минават хиляди хора и всеки ден те преценяват, но това е открита сцена и всеки може да ти каже какво му харесва или не. Много често опитвам нещо на улицата и след това го нося на сцената. Трябва да си смел“, категорична е Доцева. Точно тази сурова школа и безгранична смелост са се оказали решаващи режисьорите да разпознаят в нейно лице младата Лили Иванова – друга силна жена, тръгнала от нищото, за да покори върховете.

