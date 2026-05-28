Queen среща симфонията

Филхармония „Пионер“ с диригент Любомир Денев-син ще представи концерт с музика от Бетовен и композитора Любомир Денев – едно от любопитните събития в програмата на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“.

Акцент в концерта е новата рок-симфония „Queen’s Hits“ на Любомир Денев – мащабно симфонично произведение, вдъхновено от музиката на легендарната група QUEEN. Създадена по идея на маестро Найден Тодоров, творбата превръща едни от най-популярните песни на Фреди Меркюри и неговата група в цялостен симфоничен цикъл.

Композиторът включва емблематични хитове като Somebody to Love, Radio Ga Ga, We Are the Champions, We Will Rock You, The Show Must Go On, Bohemian Rhapsody и Who Wants to Live Forever, които преминават през авторска симфонична интерпретация, съчетаваща рок енергия и класическа форма.

„Трудността бе в намирането на баланс между популярната звучност и симфоничното развитие, така че песните да останат разпознаваеми, но и да бъдат претворени в нов музикален свят“, споделя композиторът.

В произведението традиционният симфоничен оркестър се допълва от ритъм секция – барабани, електрическа китара, бас китара и пиано, което придава на творбата характерното звучене на новия жанр, определен от автора като рок-симфония.

Концертът обещава среща между класиката и рок музиката – мащабен музикален спектакъл, който свързва различни поколения публика чрез силата на едни от най-обичаните песни в световната музика.

Програмата на събитията може да видите тук. Билети на касите на зала „България“ и в електронната мрежа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com