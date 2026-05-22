Иво Димчев представя интерактивния музикално-танцов спектакъл Di/Strauss Technique

Само 6 дни след големия си концерт на сцената на Античния театър в Пловдив, Иво Димчев се завръща пред софийската публика с нова порция любопитно шоу. Познат с многостранно развитите си таланти в различните изкуства, този път ексцентричният артист ще представи интерактивния музикално-танцов спектакъл Di/Strauss Technique. Събитието е на 16 юни на Vidas Art Arena. Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station и стартират на цени от 22 евро.

Иво Димчев е много неща – и режисьор, и хореограф, визуален артист, певец, автор на текстове и LGBTQ активист от България. Творчеството му е радикална и колоритна смесица между пърформанс, танц, театър, музика, изобразително изкуство. Създател е на повече от 40 пърформанса, показвани на световната сцена, носител е на множество международни награди за танц и театър и освен това е автор на повече от 100 песни, събрани в книгата му „Songbook“.

Този път българският артист Иво Димчев ще представи интерактивния си музикално-танцов спектакъл Di/Strauss Technique. Вдъхновен от музиката на Йохан Щраус-син, представлението включва 10 „лечебни“ песни и хореографии, създадени с мисълта да подобрят психо-физическото състояние на публиката. Чрез теми като любов към себе си, сексуална автономия и емоционално освобождаване, Di/Strauss Technique превръща зрителите в общност, участваща в ритуал на радост, хумор и свобода.

Още с влизането си публиката получава специални торбички с реквизит - ленти, ветрила, златни помпони и напитки, които постепенно превръщат зрителите в активни изпълнители. Всеки участник пее, танцува и се включва в колективна хореография, водена от Димчев с характерната му смесица от провокация, нежност, абсурден хумор и прецизност.

Спектакълът съчетава комедия, оперетен кич, camp естетика, пънк и хорово пеене. Между Щраус, поп ритуал и терапевтична пародия, Di/Strauss Technique предлага не просто представление, а преживяване - освобождаващо, смешно, телесно и заразително.

Проектът е създаден в контекста на Wiener Festwochen / Free Republic of Vienna и вече е представян или включван в програмите на значими международни сцени и фестивали като Wiener Festwochen във Виена, Antistatic Festival в София, Smells Like Circus / VIERNULVIER в Гент, Theater der Welt в Германия и BASE Milano / Hello Darkness в Милано. Zürcher Theater Spektakel в Цюрих, Berlin Art Week / HAU Hebbel am Ufer в Берлин, Doclisboa в Лисабон и La MaMa Experimental Theatre Club в Ню Йорк.

Не е изненадваща тази инициатива на Иво Димчев, след като той е познат със своята широкоскроеност и доброта, изразявани не само чрез изкуството му, но и чрез действията му като куиър активист. По време на пандемията, когато концертните зали пустееха, той буквално влезе в домовете на хората с неповторимите си участия и лични усилия доказа безкомпромисното си отношение към хората и изкуството.

