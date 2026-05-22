Милотинова разкри: „Евровизия“ иска арена за 10 000 души

Не може отсега да се каже в кой град ще се проведе „Евровизия“. Другата или по-другата седмица ще обявим изискванията към града домакин."

Това каза в Министерския съвет генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова, която присъства на срещата на певицата Дара с премиера Румен Радев след успеха на България на конкурса „Евровизия“.

Милотинова припомни, че София, Бургас, Варна и Пловдив вече направиха заявка за „Евровизия“. БНТ ще обяви т.нар. ситибийт и ще дадем възможност на кандидатите да отговарят на специалните въпроси за „Евровизия“.

Изискванията са стандартни и задължителни. В процедурата БНТ ще работи с EBU и Eurovision.

"Трябва да има зала с вместимост най-малко 10 000 души, огромни площи за пресцентър, други свободни площи за артистите и техните екипи, както и място за прически и грим", обясни Милотинова.

По думите ѝ правилникът за провеждане на „Евровизия“ е 200 страници.

"Тъй като започваме работа в самото начало по организацията на следващата „Евровизия“, смятам, че ще се справим добре и на ниво", каза още Милена Милотинова.

