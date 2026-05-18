Милошев с голяма новина: България готви Евровизия на световно ниво

„Благодарение на DARA, България от зрител се превръща в сцена", каза министърът на културата

18 май 26 | 9:34
Боряна Колчагова

Тази седмица Министерски съвет ще създаде организация по домакинството на България на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Това заяви министърът на културата Евтим Милошев след победата на DARA с песента „Бангаранга“.

„Имам много вътрешна увереност, че България ще се справи много добре с организирането на конкурса. Българското домакинство ще бъде на нивото на австрийското“, заяви министър Милошев пред БНТ и добави, че това, което сме видели в Австрия е постижимо за българската страна.

„Благодарение на успеха и таланта на DARA България от зрител се превръща в сцена. Това е една много авторитетна платформа за видимост на българската култура и талант на европейската сцена“, подчерта той и добави: „Това не е просто търговска сделка, това е платформа, на която държавата ще застане“.

Министърът на културата определи като много хубав знак, че няколко общини са поискали да бъдат домакини на Евровизия. Става дума за Бургас, Пловдив и Варна.

„Най-разумното е да се видят и обмислят всички възможности и тогава да се вземе решение, защото процесът е свързан с много фактори, сред които са сигурност, логистика и други“, каза той.

По отношение на своите приоритети министърът на културата заяви, че предстои съвсем скоро да се изготви доклад за състоянието на културата и тогава ще бъде дадена пресконференция с конкретни данни. „Това ще се случи съвсем скоро по подходящия начин. Културата, духът и образованието са нещата, които са ни запазили като народност и те са в основата на всичко“, добави министър Милошев.

