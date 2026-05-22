Радев и министри посрещат Дара в Министерския съвет

Премиерът Румен Радев ще приеме днес певицата Дара след големия й успех на конкурса на „Евровизия“. Срещата ще се състои от 14:00 часа в Министерския съвет и ще събере представители на кабинета, екипа на изпълнителката и ръководството на Българската национална телевизия.

Разговорът идва в момент, когато страната вече гледа към следващото голямо предизвикателство - организацията на „Евровизия“, на която България ще бъде домакин догодина. Така музикалният успех на Дара преминава в държавна задача със сериозен културен и организационен залог.

Очаква се срещата да бъде едновременно поздрав към певицата и работен разговор за предстоящите действия. В нея ще участват министри от кабинета, които ще обсъдят с екипа на Дара и с БНТ първите стъпки по подготовката на конкурса. Домакинството на подобно събитие изисква координация между институции, медията организатор, творческия екип и партньорите, които ще бъдат ангажирани с провеждането му.

Успехът на Дара постави България във фокуса на европейската музикална сцена и отвори възможност страната да посрещне едно от най-гледаните телевизионни събития на континента. Предстоящата организация ще бъде не само музикално, но и имиджово изпитание, защото домакинството ще покаже България пред милиони зрители. Затова разговорите в Министерския съвет се очаква да дадат началото на по-широка подготовка за конкурса през следващата година.

