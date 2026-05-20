Българската култура се преклони пред един от най-големите си творци. Великият композитор, певец и поет Михаил Белчев бе удостоен посмъртно с престижната награда - огърлието „Златен век“, което е най-високото отличие на Министерството на културата.

Емоционално признание

Наградата бе връчена на официална церемония и приета от неговата съпруга Кристина Белчева. В дълбоко трогателно слово тя сподели вълнението си и цитира думи на самия Белчев, които днес звучат като завет: „След мен не зная аз какво ще бъде, но сигурно ще бъде по-добре. И само за едно ще съжалявам – че няма да ме има някой ден“.

Тя припомни и негова любима песен по стихове на поетесата Миряна Башева, от която за съжаление не е запазен запис, но чийто финал обобщава целия му земен и творчески път: "И ако, помози Бог, откаже медицината отсрочка, не бързайте с цветя и некролог. Предупреждавам – няма смърт. И точка“.

В навечерието на най-светлия български празник

Михаил Белчев е част от група от близо 30 изтъкнати български дейци на културата – композитори, режисьори и професори, които получиха признание за своето творчество през тази година.

Министърът на културата Евтим Милошев подчерта символиката на момента, като се обърна към присъстващите творци: „В навечерието на 24 май – празника на духовността, на писмеността, на културата... Избрахме този момент за благодарност и уважение към вашето дело, към вашия принос и към заслугите, които имате към създаването, издигането и престижа на българската култура“.

Вечно наследство

Михаил Белчев остава в паметта на поколения българи като символ на поетичната и музикална изтънченост. Неговото творчество – изпълнено с обич, меланхолия и дълбока човечност – доказа, че истинското изкуство не подлежи на забрава. Наградата „Златен век“ е просто официално потвърждение на това, което публиката знае отдавна - за творци от неговия ранг смърт наистина няма.

