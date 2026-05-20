Най-старият софийски фестивал се завръща на 24 май

На 24 май в София се откриват „музикалните седмици“ - най-старият софийски фестивал, основан през 1969 г. в София като част и до днес от културния календар на столицата.

Преди големия празничен концерт на 24 май на пресконференция с гости министъра на културата Евтим Милошев, Ирина Дакова, заместник-кмет на култура и туризъм на Община София – партньор на събитието, начело с проф. Момчил Георгиев – директор и движеща сила на голямото столично музикално събитие, заедно с маестро Найден Тодоров, диригент на Софийска филхармония – основен партньор на фестивала, се събраха културни журналисти и изтъкнати музиканти, които разкриха подробности и направиха своеобразен преглед на фестивалната програма. Обединени от класическата музика и култура, с много усилия организаторите и тази година затвърдиха високата стойностна програма - музикална концертна палитра от изпълнители и стилове за всеки вкус и каприз. Доказателство за пълноценния смисъл на голямото културно столично събитие са предстоящите над 85 концертни прояви, които придават духа и обогатяват културния календар на София. От симфонични концерти с бележити световни имена, през преглед на българските оркестри от страната, камерни изпълнения – бижута в календара на фестивала с изявени имена по световните сцени, до изгряващи таланти, джазови концерти, матине програма и още много музика.

Знаковото откриване е на 24 май от 19 ч. – Зала “България” – с концерт на възпитаници на Райна Кабаиванска: Виктория Йео – сопран, Александрина Михайлова – сопран, Бая Саганелидзе – мецосопран, Арсен Согомонян – тенор, Джузепе Инфантино – тенор. Софийска филхармония с диригент Найден Тодоров. В програмата: арии и дуети из опери на Верди, Пучини, Чилеа и Маскани.

Отново година многобройни международни участия и изявени имена ще представят селекция от камерни и симфонични концерти, хорови изпълнения и разнообразни жанрове. Акценти с подбрани произведения, композитори, утвърдени звезди и изгряващи таланти от света и страната ще има в сърцето на София. Общо над 570 участници от 16 страни ще вземат участие във фестивала. Ще прозвучат многобройни премиерни творби, представяне на дискове и книги, майсторски класове. Тези творчески инициативи ще създават музикалното настроение в столицата от 24 май до 12 юли и за трети път ще ги очакваме и на есенното издание на фестивала през септември и октомври.

Този сезон във фокус на фестивала са българските композитори юбиляри. Ще честваме имената, музиката и годишнините на Петко Стайнов, Димитър Ненов, Андре Букурещлиев, Васко Абаджиев, Ивелин Димитров, Красимир Кюркчийски, Николай Стойков, Стоян Бабеков, Михаил Пеков, Милко Коларов, Стефан Илиев, Ангел Котев, Любомир Денев, Ханджиев, Цветан Добрев, Драгомир Йосифов. Техни произведения ще звучат през следващите два месеца от най-разнообразни изпълнители под мотото „Произведено в България 2“. Инструменти във фокус тази година са дървените духови инструменти – флейта, обой, кларинет, фагот, пиколо и други. Жанра, който ще привлече вниманието е вокалният рецитал, а духовите ансамбли също са във фокус през този сезон. Избраните артисти във фокус са Надежда Цанова - пиано, Росен Идеалов - кларинет и Атанас Кръстев – виолончело. Държавите във фокус в тазгодишната програма на фестивала са Армения и Гърция.

На 57-ото издание на фестивала, музикалните седмици ще отбележат значими годишнини, като 240 г. Е.Т.А. Хофман, 200 г. Карл Мария фон Вебер, 150 г. Мануел де Файя, 130 г. Петко Стайнов, 125 г. Димитър Ненов, 100 г. Андре Букурещлиев, Богомил Стършенов, Боян Лечев, Никола Николов, Пиер Булез, Дьорд Куртаг, 95 г. Стив Райх, Никола Гюзелев, 90 години от създаването на хоровете на слепите и на транспортните работници, 85 г. Гена Димитрова, Петерис Васкс, Румен Байрактаров, Ангел Котев, Йосиф Радионов, Емил Ханджиев, Камерен хор „Васил Арнаудов” .

В цикъла “Произведено в България” ще чуете българските изпълнители със забележителна кариера зад граница: Албена Данаилова, Алек Аведисян, Александър, Екатерина и Константин Владигерови, Александър Сомов, Александър Хинчев и др.

Редица майсторски класове ще се водят от Сузана Клинчарова, Десислава Петева, Петя Бъговска, Людмил Ангелов, Николас Таманя и др. Представяне на книги, компакт дискове, изложби и семинари, творчески работилници и музикални срещи.

Премиерни за България произведения ще прозвучат от Алма Малер, Алмейда Прадо, Бетовен, Костас Лигнос и много други.

В традиционния вече преглед на българските оркестрите участват: Софийска и Плевенска филхармонии, Симфониетите от Враца и Шумен, Български камерен оркестър от Добрич, Филхармония “Пионер”, Оркестър на МДТ „Константин Кисимов“ - Велико Търново, Фестивален оркестър, всички тях ще чуем през следващите музикални седмици.

В цикъла “Сцена на младия музикант” ще участват Роберто Руменов, Борис Узунов, Борислав Лазаров, Борил Христов, Мате Сиркеш, Хедвиг Оршовай, и др.

С първата си творческа колаборация пред софийската публика се представят Сузана Клинчарова и Христо Павлов, Мария Черноокова и Надежда Цанова, Росен Идеалов и Николай Коларов, Атанас Кръстев и Симеон Гошев и др.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития. Фестивалът е носител на лейбъла за качество „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа” на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.

Програмата на събитията може да видите тук. Билети на касите на зала „България“ и в електронната мрежа.

