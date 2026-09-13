Милотинова разкри: „Евровизия“ иска арена за 10 000 души
Правилата са в 200 страници, в процедурата БНТ ще работи с EBU и Eurovision
Следете всички новини, анализи и коментари за Пресцентър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Правилата са в 200 страници, в процедурата БНТ ще работи с EBU и Eurovision
Доган и хората му бяха превзели страницата "ДПС Пресцентър"
На втория ден от своята визита в България - 6 май, сутринта, папа Франциск ще посети бежански лагер в София, съобщава Ватиканският пресцентър, който р...
Глезят репортерите с плазми, кът за интервюта и светкавичен Wi-Fi