12 милиона за 5 дни: Дара направи невиждан фурор след „Евровизия“

Изпълнението на песента Bangaranga на финала на "Евровизия", с което Дара спечели във Виена, достигна 12 милиона гледания в официалния канал на песенния конкурс в YouTube, пет дни след събитието, съобщава БТА.

Според статистиката на гледанията в YouTube финалното изпълнение на Дара в националната селекция, която я излъчи за български представител на "Евровизия" преди три месеца и половина, е гледано 5,3 милиона пъти.

Изпълнението на Дара от втория полуфинал на конкурса във Виена - на 14 май, има над 9 милиона гледания в YouTube.

Bangaranga е най-споделяната песен от "Евровизия" в канала на конкурса в YouTube за последните пет дни, както и в Apple Music и Spotify, съобщават от стрийминг платформите.

Също така Bangaranga е на първо място в класацията на Spotify - Топ 50 в България. В глобалната класация на стрийминг платформата Топ 50 песента на Дара към момента е на 11-то място в света. Песента влезе и в челната десетка на Spotify в почти всички европейски държави.

Към 21 май Дара заема 26-то място в световната класация на Apple Music, след като достигна 23-то място, и се задържа на 7-мо място в европейската класация на Apple Music, съобщават на сайта си от стрийминг платформата.

Bangaranga заема №1 в плейлиста Топ 100 за България на Apple Music.

По време на официалното посрещане в София Дара призова феновете си да споделят нейната песен, за да може тя да влезе в глобалните класации на Spotify и Billboard. Музиката и текстът на Bangaranga са дело на Анн Джудит Уик, Кристиан Торсеа, Дарина Йотова (DARA) и Димитрис Контопулос, уточнява БНТ на сайта си.





