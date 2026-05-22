Роман на проф. Кирил Топалов попълва бели петна в историята

Големият български писател, драматург, дипломат и учен проф. Кирил Топалов поднесе на родните читатели нов богат литературен портрет на миналото на страната ни в знаковия роман „Огънят“.

Изданието вече може да бъде открито в книжарниците – ден след бляскавата си премиера навръх рождения ден на проф. Топалов на 21 май. Пълна зала от приятели и почитатели на автора уважиха събитието в Софийска градска художествена галерия.

Снимки: Владимир Друмев

Впечатляващ по мащаба си и дълбочината, с която възпроизвежда бита на българина през XVI век, „Огънят“ е монументално постижение за литературната история на България.

В разговора за тази вдъхновяваща притча за живота и страданията на Св. Георги Нови Софийски се включиха изтъкнатите литературни критици проф. Михаил Неделчев, доц. Йордан Ефтимов и доц. Георги Цанков. А модератор на разговора беше писателят Захари Карабашлиев.

Снимки: Владимир Друмев

В образа на разказвача на романа – българския книжовник поп Пейо – се превъплъти големият актьор от Народния театър Михаил Петров.

Снимки: Владимир Друмев

Плътната проза на проф. Топалов ни връща в България през ранните години на XVI век. Първият век след падането на Търновград под властта на османците е отминал, а споменът за славния Средец носи светлата и мъчителна надежда, че някога българското царство ще възкръсне отново.

През погледа на поп Пейо пред нас се разгръщат безценни детайли от духовния и светския живот в София, както и съкровена притча за битието и мъченическата смърт на духовния му син Георги – един от деветимата Софийски светци, част от чиито мощи и до ден днешен се намират в Драгалевския манастир.

По време на събитието самият проф. Кирил Топалов разказа повече за вдъхновението си да напише романа, което се заражда още през студентските му години.

„Тази концепция се роди преди повече от 60 години, когато бях студент първокурсник по българска филология. Имахме в един следобеден час лекция от акад. Петър Динеков и той ни прочете за поп Пейо, написал житие на Георги Нови Софийски. XVI век е извънредно интригуващ век в нашата и в балканската история. Това е ера, в която се сблъскват политически и духовни ползи на доста велики сили, и в средата на този конфликт се гърчи едно момче, един юноша.“

„Безкрайни са знанията, които трябва да имаш, за да напишеш този роман – това е ерудитски, писателски роман“, сподели проф. Михаил Неделчев пред публиката и допълни, че проф. Топалов „попълва празните места в нашата несъществуваща памет“ за онова време.

Доц. Георги Цанков също говори за „Огънят“ като продължение на предходните творби на проф. Топалов: „енциклопедия на живота през XVI век и същевременно философски размисъл за националната съдба в синхрон с геополитическата участ на целия ни народ.“

„Нашето време се оглежда в тази книга и то по най-жесток начин“, сподели доц. Йордан Ефтимов и изтъкна, че освен исторически и филоософски роман, „Огънят“ е роман за творците. „Една от книгите, които ни карат да се замислим за себе си, за предците си, за колебанието като човешко състояние и това прави книгата истински хуманистична.“

„Огънят“ е ярък разказ за вярата и смелостта като противотежест на завистта и ламтежа за власт. Доказателство, че най-голямото робство, познато на човека, е омразата към ближния.

Снимки: Владимир Друмев

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com