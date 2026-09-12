Роман на проф. Кирил Топалов попълва бели петна в историята
Писателят отпразнува рождения си ден с премиерата на новия си роман "Огънят"
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Писателят отпразнува рождения си ден с премиерата на новия си роман "Огънят"
Българският културен институт организира топ събития с прочутия професор и знаковата авторка
Скопие е фатално зависимо от Белград, а Белград от Москва
Новите управляващи в РСМ засилват антибългарската истерия
Водачът на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски преди дни получи мандат за съставяне на правителство на РСМ
Ние признахме първи македонската държава, с което ги спасихме от отмъщението на Милошевич
Нареди се до Йордан Радичков и Вера Мутафчиева
„Нашият град има особен дух и той се дължи на неговите творци“, каза столичният кмет
Да се обвинява България за нарушение на човешките права, е повече от абсурдно, каза той
Новият роман на професора с премиери на 9 май в СГХГ и на 22 май в Алма матер
България с нищо не провокира, защото България се движи в рамките на законността
ЕС няма как да гарантира изпълнение на договорите от страна на Македония
Мислят ли в Северна Македония европейски и добросъседски - да им дадем път, посъветва Кирил Топалов
Това твърди проф. Кирил Топалов
Проф. Топалов смята, че македонските колеги ще бъдат по-близо до историческата истина
Отива посланик във Ватикана, храмът ни до фонтана "Ди Треви" пак работи
София. Столовете в Градската галерия на стигнаха за всички приятели, които бяха дошли на 70-я юбилей на проф. Кирил Топалов преди дни. Хора на перото,...