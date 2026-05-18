Пълен обрат! Една легенда се завърна

Чешкият център продължава дейността си в България, съобщиха от културната институция.

"Генералният директор на мрежата Чешки центрове отмени решението за закриването на центъра в София. Заслугата за това е изцяло на всички вас, които обединихте усилия и ни подкрепихте – както тук в България, така и в Чехия", се казва в съобщението до медиите.

От центъра информират, че залата им ще бъде предоставяна всяка сряда за провеждане на културни събития в периода до 20 юни, а след летния сезон програмата ще бъде подновена от 23 септември до края на годината. Институцията отправя покана към желаещите да изпращат предложения за събития на имейла й. Посочено е, че поканата е в знак на благодарност към българската общественост, която показа подкрепата си за центъра. "Най-добрият начин да изразим своята благодарност е като отворим вратите си за вас", написаха оттам.

Чешкият център в София бе обявил, че приключва дейността си в съобщение до медиите на 27 април т.г. „С голяма тъга ви информираме, че съгласно решение на генералния директор на мрежата Чешки центрове, Чешкият център в София ще бъде закрит и приключва културната си и образователна дейност в България“, се казваше в съобщението.

На 5 май най-старата чешка институция от този тип в чужбина, която е и сред най-дълго действащите в България чуждестранни културни организации, навършва 77 години, припомниха от Чешкия център.

На заседание на Академичния съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) на 29 април единодушно бе подкрепено отворено писмо в защита на Чешкия център в София. Временно изпълняващият длъжността кмет на столичния район „Средец“ Александър Петков разпространи отворено писмо до министъра на външните работи на Република Чехия и до генералния директор на централата на Чешки центрове, с копие до министъра на външните работи на Република България, в което заяви подкрепата си за запазването на Чешкия културен център в София и призова решението за закриването му да бъде преразгледано.

На 4 май стотици граждани се събраха на мирен протест в градинката „Кристал“ срещу закриването на Чешкия център в София.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com