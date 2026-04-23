Лили Иванова: Ванга ми е казала, че ще пея, докато съм жива!

„Не може до обяд да си перачка и готвачка, а следобед певица. Щом съм избрала този път – нищо не може да ме отклони или разсее. Не се оплаквам, това е моята работа и аз трябва да я свърша по най-добрия начин! Музиката е моят избор и с него вървят определени обстоятелства, които намирам за нормални. Няма безплатен обяд! Всяко нещо си има цена и трябва да си готов да я платиш! Самотата е това, което ме зарежда! Както и моята публика“, признава Лили Иванова пред "Супер магазин".

Тя е пяла при всякакви условия. Студени зали, порутени салони, мизерни гримьорни. „Лили Иванова е войник. Тя не мрънка, не се оплаква. Ние носим винаги на концерти куфарче със всевъзможни неща, които биха липсвали в гримьорната. В българските гримьорни често няма дори тоалетна хартия в тоалетните. Както и духалки през зимата, ако няма отопление. И никога Лили не е казала – „Няма да пея тук!“. Или „Тръгвам си, ужасно е!“. Преди няколко години през ноември в ДКС – Велико Търново беше станала авария и нямаше отопление. Лили пя с яке и с три духалки в краката й, но проведе концерта”, признава личният й асистент и пиар Николай Недеков.

Той работи с примата от 12 години и не я е виждал да почива. Тя работи всеки ден и не обича празници и почивни дни. Това може да я влуди. Звездата работи върху песните си вечер, след 22:00 ч., когато хората вече си лягат. Не заспива преди 01:00 – 02:00 ч. Гледа много италианска телевизия и чете доста – по 1, 2 книги на седмица.

„Лили не се връща назад във времето. Всичко е пред нея, назад е поуката. Нищо в този живот не е случайно. Ако нещо е станало по някакъв начин – то то е трябвало да се случи точно по този начин и няма нужда от самосъжаление. Не съжалява за изборите в живота си, нито иска да променя нещо“, казва личният й асистент.

През годините много пъти се е спекулирало, че примата слиза от сцената или както пее "Последната ми дума ще е песен“. „Каквото Бог е отредил, това ще застигне всеки. Бог решава. Лили няма планове за спиране на кариерата, а и няма предпоставки за това“, казва Николай. А Лили допълва: „Ванга ми е казала, че ще пея, докато съм жива! За ужас на някои хора“.

