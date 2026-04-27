След 77 години! Една легенда в София затваря врати

Легендарният Чешки център на ул. "Г. С. Раковски" 100 приключва дейността си в София, съобщиха оттам.

"С голяма тъга ви информираме, че съгласно решение на генералния директор на мрежата чешки центрове, Чешкият център в София ще бъде закрит и приключва културната си и образователна дейност в България", се казва в съобщението.

Посочва се, че ще бъдат реализирани предвидените събития до края на май, допълва БТА.

"На 5 май тази годна институцията ни, най-старата чешка институция от този тип в чужбина, а същевременно и сред най-дълго действащите в България чуждестранни културни организации, навършва 77 години", припомнят от Чешкия център.

Историята на чешкия център започва през 1949 г., когато в рамките на междуправителствения чехословашко-български културен договор (1947) и въз основа на протокол (1948) на 5 май 1949 г. на ул. "Раковски" 100 в София е открит представителен магазин за културни стоки "Československá tvorba Orbis" (Чехословашко творчество Орбис), а в Прага - "Bulharská tvorba" (Българска творба). В резултат от дейността на чешката институция за разпространяване на националните културни ценности популярността й така нараства, че е открит филиал на "Орбис" на ъгъла на тогавашните софийски улици "Стефан Караджа" и "Васил Левски".

С течение на времето се променя както съдържанието на дейността, така и названието на институцията - Чехословашки културен център, Чехословашки културен и информационен център, Чехословашки културен и информационен център на ЧСФР.

След разделянето на Чехословакия на две независими държави - Чешка република и Словашка република (от януари 1993) - Чехия създава чешки центрове, които стават приемник на бившите чехословашки центрове в чужбина.

Чешките центрове са бюджетни организации към Министерството на външните работи на ЧР и са основен инструмент за публичната дипломация във външната политика на Чешката република, както и в укрепването на репутацията на ЧР в света. Като културни институти те са членове на обединението на националните културни институти - EUNIC. Представят страната в широк спектър от културни и социални области: чрез изкуство, творчески индустрии и дори популяризиране на успехите в чешката наука и иновациите. Обръщат внимание на изучаването на чешки език в чужбина. Участват в международни проекти и служат като платформа за развитие на международния културен диалог.

В настоящия момент мрежата от чешки центрове в чужбина има 26 филиала на 4 континента, както и Чешки дом в Йерусалим и Братислава.

