Евтим Милошев: Словото ни събира, паметта ни обединява, а културата ни напомня кои сме

Министърът на културата Евтим Милошев откри днес в галерия „Средец“ на Министерството на културата изложбата „Слово и памет“ по повод 50-годишнината на Националния литературен музей. В първата си официална публична изява той акцентира върху значението на Националния литературен музей като пазител на българската духовност и историческата памет. В своето приветствие министър Евтим Милошев подчерта, че неслучайно юбилейната изложба се открива именно на 11 май – деня, в който почитаме светите братя Кирил и Методий, духовните първоучители на българския народ.

Той отбеляза, че това е ден, в който словото събира нас, българите, паметта ни обединява, а културата ни напомня кои сме. „Литературната ни памет не трябва да остава затворена единствено в архивите – тя трябва да бъде жива, видима и споделена“, заяви министър Милошев. По думите му именно така България може достойно да представя своята литература и култура пред света като част от европейското духовно наследство.

Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на културата, а събитията от културната програма по повод юбилея на Националния литературен музей през 2026 година са под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова.

Министър Милошев отбеляза още, че е особено ценно, че чрез тази изложба безценните богатства на музея излизат от фондохранилищата и достигат до широката публика.

Сред официалните гости на откриването в галерия „Средец“ бяха председателят на Съюза на българските писатели Боян Ангелов, екипите на къщите музеи към Националния литературен музей, поети, писатели и ценители на българското слово.

По повод 50-годишнината на Националния литературен музей, за значимия принос в съхраняването и представянето на българската литературна памет, развитието на научноизследователската и културно-просветна дейност и утвърждаването на българското слово като непреходна духовна ценност, проф. д. ик. н. Стоян Денчев, от името на ръководството на Университета по библиотекознание и информационни технологии, връчи на директора Атанас Капралов почетна грамота и почетен знак. Директорът-поет получи също и специална грамота от Народно читалище „Пенчо Славейков – 1921“, връчена му от друг поет - Димитър Христов, който е и секретар на читалището.

В края на официалното откриване Атанас Капралов сподели по желание на публиката и свое стихотворение – „Славата на поета“. За празничната атмосфера и доброто настроение на гостите в галерия „Средец“ се погрижиха Мария Русева (пиано) и Йосиф Йосифов (цигулка).

