Отиде си легенда на киното, оставила дълбока следа

Френската филмова звезда Натали Бай, многократна носителка на награда „Сезар“, участвала във филма на Стивън Спилбърг „Хвани ме, ако можеш“, почина на 77-годишна възраст, съобщи семейството ѝ пред АФП. Емблематична фигура във френското кино, тя участва в около 80 филма и е печелила четири пъти, включително три поредни години от 1981 до 1983 г. наградата „Сезар“ за най-добра актриса - френският еквивалент на „Оскарите“.

Тя почина в петък вечерта в дома си в Париж от деменция, съобщи семейството ѝ. Невродегенеративното заболяване може да промени настроението, движенията и да провокира халюцинации.

Кариерата на Бай отбеляза късен бум на международно известни роли, включително играе майката на Леонардо ди Каприо в „Хвани ме, ако можеш“ и френска аристократка в „Имението Даунтън 2“. Тя е работила и с канадския вундеркинд Ксавие Долан, който я е избрал за ролята на една от многото си трудни майки във филмите „Laurence Anyways“ и „It's Only the End of the World“. „Порнографска връзка“, чието английско заглавие е по-сдържаното „An Affair of Love“, ѝ носи наградата за най-добра актриса на филмовия фестивал във Венеция.

Бай имаше 5-годишна връзка с рокаджията Джони Холидей, наричан „френският Елвис“, чиято смърт през 2017 г. предизвика национален траур. Дъщеря им Лора Смет също е известна актриса, която участва заедно с Бай в хитовия сериал „Call My Agent!“.

Бай е родена през 1948 г. в Нормандия от бохемски родители, и двамата художници. Но борейки се с дислексия, тя напуска училище на 14 години и отива в Монако, за да учи танци. Нейният пробив идва през 70-те години на миналия век, когато тя си партнира с такива режисьори като Франсоа Трюфо, Морис Пиала и Клод Соте, а след това през 80-те години с Жан-Люк Годар.

