Тръмп със светкавичен отговор за новата блокада на Ормуз

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че Иран се е опитал "да се измъкне" с днешното повторно затваряне на Ормузкия проток, но че Вашингтон води преговори с тях и до края на деня ще разполага с информация по въпроса за мирния процес.

Брифингът дойде часове след като Техеран обяви ново блокиране на жизненоважния за световните доставки морски път, а ирански катери са стреляли по търговски кораби в пролива, пише Актуално.

Вчера, 17 април, Ислямската република обяви, че отваря протока за търговско корабоплаване, но САЩ отказаха да вдигнат военноморската си блокада на иранските пристанища, което доведе до днешното решение на Иран.

Тръмп: Иран не може да ни изнудва

Тръмп заяви, че диалогът с Иран „протича наистина добре“ - въпреки днешното затваряне на пролива. "Говорим с тях“, настоява той. „До края на деня ще имаме информация".

„Искаха да затворят пролива отново. Не могат да ни изнудват“, каза Тръмп.

Техеран: САЩ имат прекомерни искания, няма да бъде приет и най-малък компромис

Върховният съвет за национална сигурност на Иран пък обяви: "След като враговете бяха разгромени на бойното поле, те самите започнаха да молят за примирие и преговори. Преговорите продължиха 21 часа без прекъсване, като Иран отстояваше исканията на народа въпреки дълбокото недоверие към Съединените щати. Врагът изтъкна нови прекомерни искания, но Иран даде ясно да се разбере, че няма да отстъпи от позициите си".

Става въпрос за преговорите в пакистанската столица Исламабад по време на двуседмичното прекратяване на огъня, което все още трае. Твърди се, че в тези дискусии американците са поискали иранските власти да им предадат целия обогатен уран в страната и да дадат уверения, че няма да обогатяват за 20 години напред.

Предполага се, че Техеран е предложил срок от около 5 години - четири пъти по-кратък. САЩ искат Иран никога да не се сдобива с ядрено оръжие - нещо, което Ислямската република не смее да обещае. Тя досега винаги е твърдяла, че обогатяването на уран е с граждански цели.

Отделно от това Щатите настояват за свободно корабоплаване през Ормузкия проток, а иранците - за събиране на такси от корабите, преминаващи оттам, и за размразяване на свои активи в чужбина на стойност милиарди долари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com