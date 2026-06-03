Гълъб Донев извади разходите, крити по чекмеджета. Шокиращо състояние на хазната

Министърът на финансите Гълъб Донев даде брифинг след редовното заседание на Министерския съвет и обяви жестоката истина - шокиращо състояние на хазната, източена през последните три години с пълна липса на визия за управлението на държавните финанси. Показа и финансовите еквилибристики, по която са намалявали изкуствено дефицита с прехвърляне на суми за следващи години и криене на суми по чекмеджетата. Всички правителства са правели едно и също, без изключение е и служебният кабинет, който освен че е натрупал нов дълг, скрил от ЕК и реалното състояние на дефицита.

Самохвално рекламираните бюджети с дефицит от 3% през последните пет години са резултат от отложени и прехвърлени към следващата година плащания за милиони и милиарди левове. Финансовата реалност към настоящия момент е дефицит от 7,4% при запазване на действащите политики и без предприемане на мерки за консолидиране на държавните разходи. Това са над 1,5 млрд. евро, каза Гълъб Донев.

По думите му към тях се добавят още 2,2 млрд. лева неразплатени разходи - средства по вече фактурирани, но неплатени дейности. Той ги определи като „разходи, скрити по чекмеджетата“ и които едва сега излизат наяве.

„Много внимателно следя дискусията, която се разгоря през последните дни по повод очакваната процедура, която Европейската комисия ще обяви с доклада за Европейския семестър - процедура при свръхдефицит. За мен и за „Прогресивна България“ това е предизвестен сценарий. Прави ми впечатление, че той предизвиква силна изненада преди всичко у отговорните за настоящата финансова ситуация. И колкото по-агресивна е политическата интонация, с която се предлагат магически решения, толкова по-съпричастни към проблемите изглеждат анализаторите и коментаторите на решенията, довели до тази ситуация“, заяви още Донев.

По думите му именно плащания, отлагани през 2024, 2025 и 2026 г., са били извадени на показ след встъпването в длъжност на редовното правителство на 8 май 2026 г.

Министърът уточни, че в споменатите 2,2 млрд. лева влизат фактурирани, но неразплатени проекти на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и проекти на общините, включени в Закона за държавния бюджет на България, пише NOVA.

"Какво прави едно семейство, когато парите не достигат - започва да пести, спира излишни харчове, търси източници на допълнителни приходи и този финансов план се следва, докато не се постигне баланс между приходи и разходи", заяви министърът на финансите.

Той обясни още, че до 30 април тази година служебното правителство е трябвало да представи на Европейската комисия годишен доклад по изпълнението на националния средносрочен фискално-структурен план за 2025.2028 г., но по думите му те не са представили тази информация.

"Така че всичко онова, с което днес ЕК ще излезе в доклада, е на база данни, които има за 2025 година, без в тях да са включени онези непредвидени разходи и разходите, които са направени и се очаква да бъдат фактурирани през 2026 г.

Това е така, защото служебното правителство или не искаше, или не успя да извърши консолидация на държавните разходи и съответно прехвърли горещия картоф към редовното правителство. С това действие на служебното правителство ЕК не разполага с актуалните данни за 2026 г., а само с нетните разходи за 2025 г., с което ще обяви размера на очаквания от нея дефицит за 2025-2026-2027 г.", каза още Гълъб Донев.

Структурни проблеми, като сива икономика, данъчни и осигурителни измами, укриване и невнасяне на данъци и осигуровки и недостатъчно публично изземане на задължения продължава и до днес, каза още Донев. Нямало е визия за стратегическо развитие. Вместо реализиране на европейски проекти, фокусът е бил изцяло насочен към националните капиталови инвестиции, без да е осигурен финансов ресурс. Неефективното управление на публичните средства са увеличили допълнително натиска.

Политическата нестабилност и честите смени на редовни и служебни правителства са създали бюджетна несигурност и са създали допълнително проблеми. В момента се намираме на следващия ден след финала на приказката: "Три дни яли, пили и се веселили", образно каза той.

Сега предстоят трудни и отговорни решения, предстоят ни срещи с представители на синдикати и работодатели, с които да обсъдим и предприемем конкретни мерки за консолидация на разходите, така че този дефицит да бъде ограничен в приемливо допустими финансови параметри.

Няма да чакаме указанията и мерките, които ЕК може да ни наложи. Ще предприемем действия, с които да ограничим държавните разходи. Задачата е трудна и нелицеприятна, ако беше лесна - онези майстори на балансирани бюджети с 3% дефицит биха ги реализирали.

Нямаше да крият разходи по чекмеджета и да ги отлагат в годините, нямаше да се изземват през 2025 г. дивиденти от търговски дружества, така че едни 560 млн. авансово са прибрани през 2025 г. Колегиално, всичко каквото е могло предвидимо да постъпи в бюджета, то авансово е обрано. Бюджетът не може да си позволи лукса да разчита на дивидент от държавните дружества, добави финансовият министър.

Служебното правителство, по чл. 3 ал. 3 направи харчове, с които отново задължи редовното правителство с едни плащания от около 500 млн. евро. Всичко това води до преосмисляне на дефицита за 2025 г.

Това е жестоката истина."

Гълъб Донев заяви, че дългът е неизбежен и решението за такъв вече е взето от кабинетът "Радев".

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