Йотова: Дали не се е действало на принципа "след мен и потоп"?

Президентът Илияна Йотова коментира пред журналисти горещите теми в страната.

Според нея основният въпрос остава откъде се формира дефицитът и как се е натрупвал във времето. Особен акцент Йотова поставя върху инфраструктурните и регионалните разходи, като настоява за пълна яснота по тях.

„Аз лично бих искала да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие, по големите проекти, където са големите суми. Дали не се е действало на принципа „след мен и потоп“?“, попита тя.

По думите ѝ без цялостна картина на публичните финанси не могат да бъдат взети адекватни решения. „Без нея нито мерките могат да бъдат достатъчно адекватни, нито решенията достатъчно убедителни“, обобщава вицепрезидентът Илияна Йотова.

Йотова спомена, че очаквадискусия по темата в Народното събрание и ще бъдат чути всички предложения. Тя демонстрира вярата си на министър-председателя и убедеността, че властимащите ще се погрижат за хората, които имат най-голяма нужда и са най-уязвими.

Съкращения на незаети бройки и стагнация на бюджетите на институции и ведомства би трябвало да са сред мерките за справяне с дефицита на страната, каза Йотова в Пловдив. Най-вероятно част от тези стъпки ще бъдат драстични и трябва да бъдем солидарни, каза още президентът.

По нейните думи правителството няма намерение да “реже” нито от пенсиите, нито да трансформира политиката си за майчинство, която е една от най-добрите в Европа. “Мерките, които на този етап се представят, са само първата стъпка. Оттам нататък трябва да се извърши цялостна оценка къде са най-големите пробойни. Бих искала да видя какво се е случвало с плащанията в регионалното развитие по големите проекти. Очаквам в следващите дни да се изясни тази картина. Имаме нужда от това, за да видим къде има и резерви”, заяви Йотова

Президентът беше сред официалните гости на 17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“ в Пловдив. Изложението ще се проведе от 3-ти до 6 юни в Международния панаир в града.

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