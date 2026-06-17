Политика

Президентът призова за коалиция срещу високите цени

Когато всички сме заедно, нито един недобросъвестен търговец не може да извърши своите дела, заяви Илияна Йотова

Президентът призова за коалиция срещу високите цени
17 юни 26 | 13:02
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Григор Атанасов

"Жътвата не е само земеделски процес, а завършек на цял жизнен цикъл, в който се срещат човекът и земята, трудът и надеждата за добра реколта." Това каза президентът Илияна Йотова на националното откриване на жътвената кампания „Златна жътва Ловеч 2026“ в ловешкото село Дренов.

По думите на Йотова традицията на жътвата се предава от поколение на поколение и е израз на отношението на българина към земята и хляба. „Тази традиция я помним от поколения, тя се предава от дядо и баба на дъщеря и син, след това - на внуците, на правнуците и така отначало, и се надявам, че тази традиция никога няма да има край, защото тя си е наша, българска“, каза Йотова.

Според президента хлябът присъства във всички важни моменти от живота на българина и е част от националната духовност. „Кажете ми, има ли българска народна песен, има ли фолклорна традиция, има ли български танц, в който да не участва хлябът? Навсякъде. И това е не само задължително. Това е част от нашата българска душа“, каза Йотова.

Тя допълни, че жътвата е резултат от дълъг процес, в който се съчетават трудолюбието, наследено от предишните поколения и грижата за бъдещето. „Жътвата не е само земеделски процес, тя е краят на един цял жизнен процес, в който се срещат човекът и земята, в който се срещат трудът и надеждата за добрата реколта“, каза президентът.

Йотова изрази уважение към земеделските производители и благодари както на тях, така и на техните семейства за усилията, които полагат. Зная колко е трудно, зная през какво трябва да минете, но вие сте заедно, защото знаете цената на хляба, който слагате на нашата трапеза, каза Йотова. Тя посочи, че живеем в трудни и опасни времена, в които има конфликти и войни, а заради спрени доставки на определен вид продукти е зависим целият свят. „Това трябва да е добър урок и за нас. И с много внимание да се отнасяме към нашата храна, към това, което вие произвеждате, защото една държава е независима тогава, когато произвежда, когато дава всички възможности и условия на производителите, за да дават най-доброто от себе си и да гарантират продоволствието на страната“, каза Илияна Йотова.

По думите ѝ присъствието на откриването на жътвената кампания на представители на държавните институции, парламента и местната власт е гаранция за по-добро отношение към селското стопанство и земеделието. „Да, наясно сме, че няма всичко да стане с магическа пръчка. Ще трябва да извървим дълъг път, но много ми се иска и от днес, от този първи ден на жътвата, нека ние като българи, като общество да направим помежду си коалиция срещу злоупотребата, коалиция срещу високите цени - от вас, производителите, които сте най-ощетените, до нас, крайните потребители. Когато всички сме заедно, когато си подадем ръка, когато обединим усилията си, нито една злоупотреба и нито един недобросъвестен търговец не може да извърши своите дела“, каза държавният глава.

На стопаните президентът пожела здраве и смелост. „Нека да направим така, че земята ни да е все по-плодородна, хамбарите - все по-пълни, а производителите да бъдат достойно наградени за труда, който полагат. На добър час! Нека да е хаирлия“, каза Илияна Йотова.

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Автор Григор Атанасов

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