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Жънаха канабис и в с. Игралище

Жънаха канабис и в с. Игралище

Полицаи ожънаха канабисова нива край село Игралище в община Струмяни. Акцията на органите на реда е проведена във вторник през деня. Полицейски служит...

19 август | 12:10
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