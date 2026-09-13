Жътвата на слънчогледа започна със свити добиви и тежка сметка за земеделците
Производителите получават почти същите пари за тон, но плащат много повече за гориво и торове и настояват държавата да се намеси
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Производителите получават почти същите пари за тон, но плащат много повече за гориво и торове и настояват държавата да се намеси
Когато всички сме заедно, нито един недобросъвестен търговец не може да извърши своите дела, заяви Илияна Йотова
Жътвата на слънчогледа по-рано
Търсят нови пазари
3.5 млн. тона пшеница е прибрана в складовете, като предстои още толкова да бъдат прибрани
След изборите, когато има вече нов парламент и нов министър, аз ще отида на море, защото три години не ми се е случвало, каза служебният министър на к...
Климатичните условия и сушата направиха така, че жътвата в Добруджа се движи със 71% по-нисък добив от миналогодишния
На 5 юли отбелязваме Летен Атанасовден
Ритуалът ще се състои в землището на село Жельо войвода
Изкупната цена на хлебната пшеница обаче е със 17% по-ниска Очакванията за края на жътвената кампания са за рекорден добив - такъв, какъвто досега не...
Депутатите от "Народен съюз" Румен Йончев и Явор Хайтов откриха жътвената кампания във врачанското село Манастирище. Събитието, което се организира за...
Започна „жътвата" на марихуана в Меката на този вид дрога - Петричкия край. Полицаи спипаха млад мъж и младеж в момент на обработване на наркотични р...
В шест от осемте общини в Добричка област започна жътвата на ечемика, съобщиха от областната земеделнска дирекция. Средният добив, който стопаните при...
Полицаи ожънаха канабисова нива край село Игралище в община Струмяни. Акцията на органите на реда е проведена във вторник през деня. Полицейски служит...
Всеки ден полицаи унищожават големи количества наркотично растение на територията на община Петрич. Десетки местни хора продължават да отглеждат канаб...
Продължава с пълна сила жътвата на канабис в Пиринския край. Наркотичното растение се отглежда основно в Петричко. Полицейски служители се извършили...
Близо 100 килограма канабис бяха изкоренени от полицаите край петричкото село Яворница. В региона вече започнаха акциите по „жътвата" на марихуана. От...
Между 400 и 600 кг от декар пшеницата очакват зърнопроизводителите в Плевенско тази година, смята Георги Милев. Той е председател на регионалната асоц...
Жътвата на пшеница в Добричка област тази година започна около две седмици по-рано от обичайното, заради сухата пролет. По данни на земеделската дирек...
У нас засяха повече площи, отказват сделки на зелено за 300 лв. за тон Жътвата тази година ще подрани. Заради засушаването в Добрички регион ечемикът...