Сушата попари слънчогледа и царевицата

Жътвата на слънчогледа започна по-рано в някои региони на страната, но резултатите до момента показват сериозни загуби и значително по-ниски добиви от очакваното, пише Agri.bg. Сушата и екстремните температури през лятото нанесоха сериозни щети върху пролетниците, а стопаните вече алармират за трудности с покриването на направените разходи. Службите по земеделие по места също споделят актуални данни за своите области и общини, съобщава БТА.



В Ямболско добивите от слънчоглед в някои землища са около 100 кг/дка, което е крайно недостатъчно за покриване на разходите. Причина са горещините точно в периода на наливане на семките, което е довело до преждевременно съхнене на растенията. По-късно засетите площи с културата са в по-добро състояние благодарение на валежите в края на юли, но общата прогноза остава негативна както по отношение на количеството, така и на качеството на продукцията.



В Монтанско горещините през юни и юли са достигнали до 43 градуса на сянка, което е довело до тежки последици за царевицата и слънчогледа. В резултат голяма част от посевите са в лошо състояние, като някои стопани вече подават заявления до общинските служби по земеделие за оценка на пропаднали площи. В Златията край Вълчедръм жътвата е започнала още на 28 юли - много по-рано от обичайното, тъй като растенията са напълно изсъхнали. Добивите там са около 100 кг/дка, при обичайни стойности от 300 кг/дка в последните години.



В Силистренско, Лудогорието и Сливенско също се очакват слаби добиви от слънчоглед и почти никакви от царевица. Помпените станции не работят от години, а държавното предприятие "Напоителни системи" няма капацитет да помогне. Призивите на земеделците са за национални мерки за справяне с последиците от засушаването.

