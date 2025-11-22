Фермерите към властта: Без компенсации, няма да има какво да ядете!

Бюджетът за 2026 година поставя на ръба едни от най-важните сектори за държавата – производителите на храни, фермерите, животновъдите, здравните работници и работодателите, които осигуряват социални придобивки на работещите. Недоволството расте не само заради липсващи компенсации и замразени квоти, а заради усещането, че именно хората, които поддържат жизнения минимум на нацията – храната и здравето – остават без подкрепа. Предупрежденията за протестна вълна стават все по-остри, а рискът от фалити и недостиг вече не е хипотеза, а реална заплаха.

Димитър Зоров: Липсват механизми за оцеляване

Различните сектори у нас посрещат проекта за бюджет 2026 с тревога, но най-силно недоволство се надига сред хранителния бранш и животновъдите. Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите и на говедовъдите в България, предупреди за опасност от масови фалити и тежка криза в снабдяването с храни.

„Политиците ще получат бумеранга, който хвърлиха. Създадоха големи очаквания във всички с влизането в еврозоната, а виждаме, че няма как да стане по-добре. За първи път от три-четири години в сектора ни бяха отрязани около 500 милиона, които са за компенсации за последствията от войната в Украйна“, обясни Зоров.

„От друга страна, дадоха от Нова година енергийните помощи като компенсация за цената на тока. Храните и животновъдството отново са изключени. Ние даваме на големите производства, а тези, които всеки ден са необходими, за да се хранят хората, не ги компенсираме“, каза още той.

По думите му липсват ключови механизми за оцеляване на сектора. „Няма го и акциза – Агенция „Митници“ не превежда парите към Държавен фонд „Земеделие“. Тази година е една от най-трудните заради климатичните проблеми – суша, безводие. Няма никъде капиталови субсидии, заложени в новия бюджет за догодина. Това не може да продължава – и да щипеш кокошката, тя остана без пера“, предупреждава Зоров.

Той е категоричен: „Няма да преглътнем да бъдем лишени от справедливата компенсация за повишаващите се цени на тока. Трябва да има допълнителните пари за компенсации за напояване. Без него – какво ще ядете?“

В 100% протестна готовност

„Целият аграрен сектор, цялото земеделие, цялото животновъдство е много силно засегнато, тъй като ние сме бранш, който не си определя продажните цени. Същевременно сме натоварени с всички абсурдни мерки, които идват наведнъж заедно с приемането на еврото“, каза Александър Алексиев, председател на Българския фермерски кооператив.

„Не може да се създава една несигурност в бизнеса и в хората със смяната на валутата и в същия момент – вдигаме осигуровките, отпаднаха компенсациите за тока“, допълни той.

„Ние сме в една спирала на смъртта в момента. Работим на минимум работна ръка, изкуственият интелект не може да ги замени“, предупреди Алексиев.

Той настоя, че сивият сектор получава конкурентно предимство, докато коректните производители оцеляват на ръба.

„Ние сме в 100% протестна готовност. Ако този бюджет бъде приет в този вид и мине на второ четене, ние сме обречени“, заяви Алексиев.

Ваучери за храна: Скрита заплаха за бизнеса

„Това не са наши искания като асоциация. Това са нуждите на хиляди български работодатели, които предоставят ваучери за храна на техните служители. 835 000 са служителите, които всеки месец получават ваучери за храна в България, което е една значителна част от работещите“, каза Таня Обущарова, главен секретар на Асоциацията на операторите на ваучери за храна.

„Сумата от 200 лева, или 102 евро, остава най-ниската в ЕС. Най-високата е около 300 евро във Франция. В съседна Румъния току що сумата беше увеличена на около 190 евро месечно – с 12%. Дори сравнено с тях, които са най-близки до нас като покупателна способност, ние сме далеч назад“, аргументира се тя.

„Най-голямата опасност, за която алармираме, е, че в бюджета в момента е заложена квота, която замразява нивото на квотата от тази година. Това създава реална опасност за работодателите следващата година към септември-октомври месец да изпаднат в положение, в което да не могат да предоставят ваучери, защото тази квота е изчерпана“, обясни Обущарова.

Тя уточни, че средствата за ваучерите не идват от държавата: „Държавата залага тази квота в бюджета, за да ограничи максималния праг на данъчното облекчение, защото върху тези средства държавата се лишава от данъци и осигуровки.“

Здравеопазването на ръба: Млади лекари отново на протест

„Вече сме обявили следващия си протест – понеделник, 24 ноември, 18 часа пред Министерството на здравеопазването. Ще заявим за пореден път позиция, че тези обещани пари от 260 милиона, за които се говори, все още няма механизъм как ще бъдат разпределени. Кой ще контролира тяхното разпределение, как ще стигнат до персонала“, каза д-р Белослава Томова, лекар-специализант и част от комитета на протестите на младите лекари.

„Тези пари влизат през бюджета на Здравната каса. Те отново влизат в болничната помощ и не са предвидени реални реформи за доболнична помощ. Реални реформи за по-добро качество на услугата. Реални реформи за продължаващо медицинско обучение“, допълни тя.

„Наливането на една кофа пари в бюджета на НЗОК няма да доведе до никакво трайно решение на нито един от проблемите, за които те говорят вече няколко месеца“, посочва Томова.

„Министерството на здравеопазването за пореден път показва изключително пасивна позиция и трудна комуникация, защото протестите не започнаха само за повишаване на заплатите. Те започнаха заради една цялостна реформа, която трябва да се наложи, ако искаме да имаме едно модерно здравеопазване“, заяви още тя.

