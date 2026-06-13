Димитър Зоров: Промоциите са за сметка на производителя, не на веригите
Председателят на млекопреработвателите обяви, че обещанията за по-ниски цени ще излъжат фермерите, ако не бъде свита търговската ножица
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Председателят на млекопреработвателите обяви, че обещанията за по-ниски цени ще излъжат фермерите, ако не бъде свита търговската ножица
Надценки до 91%, производители и синдикати в спор кой носи вината
Млекопроизводителите с тежка критика към европейската аграрна политика
Хората не искат да работят на ниски заплати, цените също ще растат
Най-сериозният ни проблем е липсата на работна ръка, казва председателят на Асоциацията на млекопроизводителите и на говедовъдите в България
Млекопреработватели, животновъди и други производители заплашват с протести
Ценовата ножица при млечните продукти удря потребителите
Не става дума за политически интереси и не е възможно да се купуват гласове по време на избори
Производителите настояват обаче това да не бъде просто предизборен ход или краткосрочен жест
За защита на родното производство призова Димитър Зоров
Говори Димитър Зоров
България трябва да има политика за защита на народните интереси, добави той
Не можем да си платим газа, каза Димитър Зоров
Според министъра всичко се основава само на искане за пари
Всички казват „повишавайте заплатите”
Димитър Зоров гневен на управниците, които не излизат от кабинетите си
Сирене, което струва под 12-13 лева, е с вложено сухо мляко
„Никой не контролира млякото, което влиза в България от страни в ЕС, нашата Агенция по храните разчита на документите от европейските служби", коменти...
Млякото се изкупува в широк диапазон на цената - от 35 до 65 ст., всичко зависи от качеството му. Това каза председателят на Асоциацията на млекопрера...
С отпадането на млечните квоти регулираният европейски пазар става хаотичен, заяви председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България (А...