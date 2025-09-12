Нови шокиращи данни за надценките, с които ни цакат за храна

Надценки от 50% до 100% върху млечните продукти

регистрира наблюдението на „малката потребителска кошница“ през последните три месеца, съобщи преди дни лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Синдикатът подозира картел при търговците на дребно, тъй като цените на сиренето, кашкавала и млякото скачат двойно между стоковата борса и рафта в магазина, въпреки че голяма част от продукцията се купува директно от производители.

Проблемът не е при производителите

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопроизводителите, потвърди, че изкривяването е в края на веригата – при търговците на дребно. По думите му това държи цените у нас на равнище, съпоставимо или дори по-високо от това в ЕС, докато производителите работят на ръба. Зоров добави, че над 70% от кашкавала не е българско производство, а само се разфасова у нас и се представя като местен продукт.

Призив за прозрачност и контрол

Експертите са единодушни, че държавата трябва да се намеси. Настоява се за „изсветляване на фактите“ и активност от Комисията за защита на конкуренцията и Българската агенция по безопасност на храните. Зоров припомни предложение на бранша – върху етикета на всеки продукт да се посочва и доставната му цена, за да вижда потребителят реалната разлика. Според него именно такъв контрол може да спре практиките, които оскъпяват храната на българската трапеза.

