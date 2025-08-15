Инж. Димитър Зоров пред СТАНДАРТ: “Магазини за хората” са надежда за производителите

Бюрократите от ЕС искат да унищожат земеделското ни производство, казва председателят на Асоциацията на млекопреработвателите в България

- Г-н Зоров, на 12 август изтече срокът за институциите, които трябва да дадат препоръките си по Закона за веригата за доставки на храни. Кои са плюсовете и минусите в този нормативен акт, който предстои да бъде гласуван от Народното събрание?

- В закона става дума за много сектори, така че нормално е да има различни мнения. Ние от млечния бранш подкрепяме проекта. Защото в него е вярата, че ще бъде възстановен балансът и справедливостта по цялата верига на разпределение на добавената стойност.

У нас производителите на киселото мляко например, в отделни части от годината продават стоката си под нейната себестойност. И ето Ви доказателството: намаляват млечните животни, както и предлагането на мляко в България. Производителите трябва да печелят, за да виждат смисъл да продължат бизнеса си.

Едновременно с това се свива подпомагането на млечното животновъдство. Такава е новата селскостопанска политика на ЕС.

Защото трябват пари за милитаризация, за оборудване, за подпомагане на Украйна и т. н.

- Това не е ли вид война срещу производителя?

- Недалновидност на европейските политици е. Ако продължават в този дух, те ще унищожат собственото си производство, а по този начин и ЕС. Ние се присъединихме към обединеното европейско семейство, защото вярвахме че ще бъдем по-добре. Сега те признават някои нередности. Но това, че само ги констатираш в Брюксел и нищо не правиш, обезверява хората от сектора. Тази година например, ЕК не продължи подкрепата за компенсациите от Украйна. Защо? Свършила е войната там ли? Това е лицемерието и безразличието на европейските управляващи към своите производители. Нещо става в ЕС. Виждаме, че все-повече расте недоволството сред производителите и в другите държави. Така, че законът, за който говорим, е последната надежда на този сектор, че той ще може да оцелее.

- А как ще опонирате на организации като ИПИ и БСК, които твърдят че с този закон ние ще излезем от пазарната икономика и ще се върнем към плановата от времето на социализма?

- Ние отдавна сме излезли от свободното пазарно договаряне с големите търговски вериги. Защото от години насам при преговорите те казват какво искат и ако не им бъде дадено, просто спират да купуват от нас. Въпреки, че през годините сме инвестирали достатъчно много пари в тях.

Тук не говорим за таван на цените, а за ограничаване на надценките на стоките ни до 20%. Бившият премиер Иван Костов например, който е десен финансист и икономист, твърди, че е правилно да има таван на надценката и на печалбата по веригата. Това са антиинфлационни мерки, които се практикуват в много държави. И не са прави онези, които говорят, че това е причина за инфлацията в Румъния и Унгария, които продължават да поддържат въпросната мярка. Инфлацията дойде от COVID пандемията.

В една от по-старите европейски страни - съседска Гърция - този механизъм също работи и дава много добри резултати. Дори български туристи, които отиват там казват, че си купуват на нашето море минералната вода по 4-5 лв. за литър и половина, а в Гърция цената е 50 евроцента. И там има определен набор от стоки с таван на надценките. Мои познати ме питат например, защо гръцкото бяло сирене преди време е било 16-17 евро, а сега е 13 евро. Обвиняват нас, производителите, че едва ли не искаме да си напълним гушките. Но българинът усеща тази очевидна несправедивост.

И още нещо: тази година в Гърция отчитат огромен ръст на туристите от Сърбия и Македония. Те не са от богатите, не ходят по ресторанти, но магазините там са пълни и по този начин Това някак си съвпадна с въвеждането на въпросната ограничителна мярка.

Защо да е планова икономика? Аз не знам Гърция да е била социалистическа до 90-та г.

Можем всякакви други примери да даваме докато когато отсреща стоят опоненти, зад които са застанали няколко големи търговски вериги, които печелят по 50 - 100 - 150 млн. лв. и имат милиарди оборот. Какво искате да направят те? Да кажат: половината от тези пари ще ги подарим. Това не го очаквайте, никога няма да стане доброволно.

Просто държавата досега я нямаше.

Преди години никой не е допускал стартът на големите търговски вериги да е в центъра на столицата му. Винаги това е било накрая на градовете. А ние тук с хляб и сол и почти без пари ги каним.

Бившият земеделски министър Кирил Вътев например, преди време е искал да направи предприятие върху терена на днешната МЕТРО в София. Предложил е на управляващите да купи мястото. Отговорът е бил отрицателен с мотива, че то е определено за зелена площ. Но въпреки това после е дадено на въпросната голяма търговска верига. Значи, зелената площ може да не е зелена, ако е за чужд инвеститор.

Не прави чест на защитниците на търговските вериги, които нямат и един работен ден производството. Най-малкото защото те са българи. Ами като са такива анализатори, защо като кажат А, не казват и буква Б, и В?

- Каква е причината?

- Тя е проста: в надценките на крайните търговци на дребно и в много високия данък добавена стойност. Защото в Германия ДДС е 6 процента, а това е разлика от 14% с нас. Ние, българските производители, искаме равни права и условия. От доста време насам производителите на продукти в ЕС имат Европейски централен договор, в който е определена максималната надценка от 25 процента.

А господата идват тук с по-скъпи продукти, но с по-ниска надценка и цените им стават по-евтини от българските. Смятате ли, че това е правилно? Дискриминационно е в твоята страна да оценяват производството ти чужди търговски оператори със стоки, произведени в техните държави. Тоест, те да избират и да слагат надценките. А ние какво ще правим? От доста време се говори, че целта е да ни превърнат в пазар на нискокачествени стоки и да унищожат българското производство. Виждаме, че точно това се случва. Случайности в живота няма.

- Има ли риск част от търговските вериги да напуснат пазара ни?

- Това са манипулации. Същите неща те говореха при въвеждането в Румъния на уеднаквените правила и разделянето на щандовете в магазините им. Някой да е напуснал Румъния? Както се казва: плашат гаргите в България. Няма да стане, защото европейските производители ще бъдат още по-натиснати да търсят нови пазари с влизането на 15 процентното мито за внос на стоки в Америка. А Европа изнася млечни продукти от Холандия, Дания, Италия, за САЩ. Така, че посоката е правилна, ние трябва да запазим останалото от унищоженото българско производство. И да дадем глътка въздух на фермерите, на земеделците.

Наш немалък производител наскоро ми каза, че надценката на продуктите му е 115 процента. Не знам дали е така, това е търговска тайна. А и видяхме какво последва от действията на предишния земеделски министър и на сегашния с взаимните проверки между Агенцията по храните и НАП. Констатирано беше, че надценките във веригите започват от търговеца на дребно от 50 до 100% на млечните продукти.

Опонентите на закона казват: европейската директива не позволява да се продават стоки под себестойността им. Определиха 1000 или 500 стоки, които ще се продават на половин цена. Тоест, те в най-лошия случай са продавали на доставната. И щом е така, значи надценката е 100%, нали така? Самите те си го признаха.

А нашият производител работи за някакви жълти стотинки. Това е унизително.

Веригите не можели да работят с намалените надценки на 20 процента, а те имат и още 10, предвидени за маркетингова подкрепа.

Ние доставяме продукцията си в централния склад, а те казаха, че няма да имат възможност да ги закарат до там. Това е лъжа, спекула е.

Помните пандемията, нали? ЕС затвориха ли си всичките граници? Казаха: храните ни са за нас, за населението ни, вие се оправяйте! Тогава възникна постановление номер 70 на МС, в което беше записано, че българските производители и търговци трябва да осигурят 90 процента от стоките. Това стана и българският производител се справи. Така, че веригите да не реват на чужд гроб.

- Тоест, всичко ще е наред и в бъдещите "Магазини за хората" гражданите ще почувстват разликите в цените?

- Разбира се. Опонентите ни може би заради това бягат като дявол от тамян. Страх ги е, че ще се види истината за приноса на закона в полза на потребителя. И тогава наистина ще спаднат милиардите, които фактически веригите реализират.



- А как климатичните промени ще се отразят на джоба ни и най-вече на производителите при плъзналите наскоро зарази по овце и кози?



- Вижте, това е ЕС. Може на някого да не му е приятно, но не само българските ветеринари признават, че социалистическите и постсоциалистическите страни са имали много по-голям контрол върху животните и храните.

България е врата за заразните болести, които идват от Азия през Турция. Затова първите потърпевши сме българите и гърците - контактните страни. По тази причина от ЕС не искат да имунизират и това е голяма глупост. И какво, унищожаваме животните? Вероятно помните, че преди промените в България говедата се ваксинираха. Агнетата ни ги купуваха същите тези лицемерни европейски страни. Основно продукцията отиваше в Швейцария, Италия, Близкия Изток, Австралия, САЩ, ФРГ. Те консумираха месото ни, при наложеното мнение на ветеринарите, че след ваксиниране, болестите са безвредни върху продукцията.

През последните 10 години все повече се затвърждават предположенията на българските производители, че бюрократите от ЕС искат да унищожат българското земеделско производство. Тъй като като останем без животни, от Турция няма как да влезе болест в Германия, нали? Нека някой да ме обори.



