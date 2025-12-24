Волейболистите ни разплакаха България от радост

Националите се завърнаха със сребърен медал от Световното първенство по волейбол във Филипините и успяха да разплачат България от радост. Това е едно от най-големите ни спортни постижения ца годината. Ето малко повече малко повече за селекцията на Джанлоренцо Бленджини, който е отговорен за успеха на младите ни надежди. 18-годишният Симеон Николов е 209 см. Той държи рекорд за сервиз в кариерата със 135 км/ч, но не от това Световно първенство. Симеон се превърна в любимец на публиката във Филипините.

Илия Петков е на 28 години и е 200 см. Той е централен блокировач. Мартин Атанасов е на 28 години, висок е 199 см и е посрещач. Той е четвърти най-добър блокировач на това Световно първенство. Има 14 блокади.

Аспарух Аспарухов е на 25 години и е 201 см. Той е посрещач.

Алекс Грозданов е капитанът на 27 години. Той е централен блокировач. Грозданов е най-добър блокировач на Световното първенство с 18 блокади и е част от идеалния отбор.

Дамян Колев е на 23 години и е висок 176 см. С него е видеото, което накара много хора да се просълзят след емоционалната сцена на финала, в която италиански волейболист го успокоява.

Александър Николов е на 21 години и е висок 208 см. Най-добър реализатор и нападател, той е част от идеалния отбор. Негов е най-силният сервиз на Световното първенство - 128,5 км/ч.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини е на 54 години. До 2021 година беше селекционер на мъжкия отбор на Италия.

След победата над САЩ и двубоите с Чехия и Италия, нашите волейболни национали се прибраха у дома, облечени в сребро. “На финала даваш абсолютно всичко от себе си и забравяш за всичко останало. Чувството да спечелиш е наистина неописуемо. При мен имаше една негативна емоция, защото вложихме много, но вярвам, че в бъдеще ще успеем да извоюваме такава победа”, каза Аспарухов. Рецептата за успех? Задружността на отбора, упоритият труд и желанието да зарадват сънародниците си.

„Всеки един от нас търси абсолютния максимум в такива моменти. Лично при мен имаше малко негативна емоция след загубата на финала, но резултатите на отбора са наистина уникални”, каза още той. И двамата бяха категорични - умора и отчаяние в отбора, въпреки раздаването на терена и напрежението в игра, не е имало. "Необходими са ни още мачове като този с Италия. Това е опит и се постига с много подготовка", обясни още Дамян Колев.

