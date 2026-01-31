Реал М и Наполи са губещите в Шампионската лига

Реал Мадрид и Наполи са два от големите отбори, които загубиха най-много от драматичния последен кръг в редовната фаза на Шампионска лига, включващ 18 мача, играещи се по едно и също време.

Реал ще играе плейоф, защото загуби с 2:4 гостуването си на Бенфика на легендарния си бивш треньор Жозе Моуриньо. Реал остана на девето място с 15 точки и е първият под чертата на директно класираните за осминафинал.

Куриозно, на плейофите съперник на Мадрид пак може да е Бенфика - шансът е 50%, като другата възможност е норвежкият дебютант Бодьо Глимт.

Другият голям губещ от фаворитите е отборът на Наполи, който загуби с 2:3 домакинството си на Челси и остана едва на 29-о място в класирането, като съответно отпада от надпреварата.

Освен Реал и Наполи сред големите губещи от последния кръг са ПСЖ, Атлетико Мадрид и Ювентус, които подобно на "кралския клуб" не спечелиха мачовете си и ще трябва да играят плейофи.

Полярното чудо в Европа

Топ 8 е в състав: Арсенал, Байерн, Ливърпул, Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг (Лисабон), Манчестър Сити. Тези отбори са директно на осминафинал.

Към плейофите отиват: Реал Мадрид, Интер, ПСЖ, Нюкасъл, Ювентус, Атлетико Мадрид, Аталанта, Леверкузен, Дортмунд, Олимпиакос, Брюж, Галатасарай, Монако, Карабах, Бодьо Глимт, Бенфика.

Осем от тях ще отидат в осминафиналите, останалите приключват участие.

Дебютантът отвъд Полярния кръг Бодьо си заслужи мястото с две поредни победи в края на основната фаза над Манчестър Сити и Атлетико Мадрид. Невероятно представяне на този скромен отбор, който пише история.

Пет английски отбора се настаниха в осмицата

Цели пет английски отбора се класираха директно за осминафиналите в Шампионска лига и няма да играят плейофен кръг. Това стана ясно след изиграването на всички мачове в редовната фаза.

Най-доминиращият отбор изобщо в турнира е Арсенал, като "артилеристите" написаха история с осма поредна победа и спечелиха всичките си мачове.

За осминафиналите се класираха още четири английски отбора - Ливърпул, Тотнъм, Челси и Манчестър Сити.

Единственият английски отбор, който не успя да достигне директно осминафиналите, е Нюкасъл. "Свраките" стигнаха само до 1:1 при гостуването си на ПСЖ и по този начин хем те, хем актуалните шампиони в турнира, изпаднаха от топ 8 и ще играят плейоф срещу отбори между 17-о и 24-о място.

Лудият вратар, който взриви Европа

Финалният кръг от основната фаза на Шампионската лига предложи немалко емоции и обрати, но нищо в останалите 17 мача не можеше да се сравни с драмата на "Ещадио да Луж".

Бенфика и Реал Мадрид изиграха атрактивен двубой, който завърши със спиращ дъха гол на вратаря на домакините Анатолий Трубин за крайното 4:2.

Развръзката дойде едва в 98-ата минута. Преди едно центриране от пряк свободен удар към вратата на Тибо Куртоа, Трубин получи разрешение да се включи в полето на гостите.

Численото предимство на португалския тим оказа своето влияние, както и ръстът на 199-сантиметровия Трубин.

Стражът се извиси и засече с глава центрирането, за да прати своите в следващата фаза.

Естествено, последва невероятна еуфория на стадиона, а изстрадалите напоследък фенове на Бенфика имаха нужда от нещо такова в един иначе доста турбулентен сезон.

Това беше нещо голямо и за самия Жозе Моуриньо, който победи бившия си отбор, но победата за малко да се окаже безполезна, ако не беше финалният гол.

Знаменитият треньор призна, че до последно не е бил наясно с резултатите от другите мачове и не е бил информиран, че ще е необходима победа с два гола разлика.

"Всички, които бяха на стадиона и станаха свидетели на това, ще го помнят завинаги", допълни той.

