50 мига от живота на Миро!

Пътуващият към върха на планините воин на Бога раздава поезия в ноти

Миро – явление свише в музиката, човек с деликатна и добра душа, алтруист, артист, който може да завоюва световни величини, приятел - мечта и син, с когото да се гордееш. Жените го обожават, мъжете им ги ревнуват, децата го гледат в захлас, а той пътува към върха на планината и раздава поезия в ноти. Всичко това сумарно означава едно на неговия език – воин на Бога. Защото винаги е поставял Създателя на първо място в живота си.

1. Първият му висок тон

Първият си висок тон на бял свят Миро взима на 10 март 1976 година, когато се появява в семейството на Анка и Димо Георгиев Костадинов (Добрият) в Добрич. Миро е второто дете след сестра си Деана. Имало период, в който е бил отглеждан от баба си Мария. Тогава той стоял неотлъчно до радиото и това бил първият му досег с музиката. Връщайки се да живее при родителите си, по съвет на педагозите 6-годишният Миро е записан да учи пиано. На 8-годишна възраст взема участие в мюзикъла „Росица и вълка“ на Парашкев Хаджиев. Завършва основното си образование в ОУ „Христо Ботев“ в родния си град. 14 годишен решава да учи в Хуманитарната гимназия.

2. Победител в международни фестивали

През 1995 г. печели безапелационно фестивала „Откритие“. Годината му носи и влизане в топ 3 на „Златния Орфей“ и става представител на България на фестивала Памуккале в Турция. Гост е на The Voice of Asia заедно с Corona и Белинда Карлайл в Казахстан.

3. В казармата заедно с Димитър Рачков

През 1997 г. влиза в казармата, като по същото време печели „Дебют“ на Първите музикални награди на България. В казармата с Димитър Рачков са в една и съща рота – тази на артистите. След това се мести да живее в столицата и пише музика за други изпълнители.

4. Пеещите сервитьори

Идват славните дни в клуб "Опера", където той и колегите му просто пишат история - за първи път у нас има пеещи сервитьори. Това са Галя, Атанас Сребрев, Тони, Ненчо Балабанов, Васил Мавриков, Орлин Павлов. Аплодират ги княгиня Мария-Луиза, посланици, дипломати. Получават и бакшиши.

5. Ерата „Каризма“

Маестро Митко Щерев изиграва важна роля в творческата кариера на Миро. Той го насърчава заедно с Галя за дует „Каризма“. Пише първата им песен, която става хит - "Рискувам да те имам". Галя и Миро стават близки приятели и започват да пишат музика в синхрон. Истинска слава им носи турнето на Слави и "Ку-ку бенд" през 2001 г.

6. Стратегията на дуета

Седем години подред „Каризма“ издава по един сингъл.

Тази нетрадиционна стратегия превръща всяка нейна песен в културно събитие. „Каризма“ има и международни успехи – 1-во място на фестивала „Sun Flower“ през 2004 г., издаването на своя песен „Yurudum“ в международна компилация.

7. Надпреварата „Пей с мен“

След раздялата с Галя Миро започва да твори с луда страст, сякаш са го подгонили стадо мустанги. Ражда се "оМИРОтворен“. Година по-рано спечели с 11-годишната Дивна музикалната надпревара "Пей с мен". Появяват се песните „Сувенир“, „Върха на планината“, „Август е септември“, „Губя контрол, когато…“. И така общо 70 соло или в дует, дотук.

8. Кумирите му

"Най-големият - Елвис Пресли, е започнал да пее в църковен хор. Уитни Хюстън и Арета Франклин - също. Както и много артисти, на които се възхищаваме. Музиката на Ани Ленъкс нямаше да ни бъде позната, ако църковната общност не беше събрала пари да изпрати това бедно момиче да учи музика", споделял е той.

9. Запаленият градинар

Запалих се по градинарство, каза Миро преди време. И се похвали:„ Моята реколта домати се оказа супер – за разлика от тази на съседите. Може би беше късметът на дебютанта. Обичам да работя - когато се чувствам натоварен психически, започвам да чистя или да се трудя в градината“.

10. Гаф от умора

За неочакваните моменти на сцената Миро е разказвал: „Най-много бисери твореше Галя - или й падаше бельото, или роклята, но най-често бъркаше градовете. На един концерт в Плевен успя да сбърка името на града над 10 пъти. Започна със „Здравейте, Пловдив“. Публиката й крещи: "ПЛЕЕЕЕВЕЕН", тя се усмихва и след малко: "Къде са ви ръцете, Пазарджик?" и те пак: "Плеевееен" и така, докато не им каза Перник, Пещера, Поморие и т.н., не се спря. Накрая всички решиха, че се шегува, но не беше така, просто бяхме смъртно изморени, а Галя си беше и разсеяна, дори повече от мен“.

11. Кучета изяли част от рояла му

Миро беше известен като Танцуващия с кучета в квартала, където живее. Пет верни пазача козируваха в двора, щом се прибере. Роки, Бечи, Чорапка, Малка Роза и майката на всички, Мама Роза веднъж се отчели с голяма пакост: изяли част от рояла му, документите на хората, които го поправяли, а за десерт и телефона на единия от тях. Друг път опоскали седалката на мотора на асистента му.

12. Късметлията със 100 лева

През целия си жизнен път дотук Миро е свидетелствал за Божията намеса в живота му. И то навреме. Веднъж, когато бил много на ръба, още млад в София, си казал: "Трябват ми 100 лева до довечера". Появил се ангажимент и още същата вечер парите били в ръцете му.

13. Шест години трезвеност

Вече 6 години не пие алкохол. "Да знаете бирата също е много тежък алкохол. Зависи от количеството. Някои от нас пиехме по 5 литра на ден“, споделял е Миро. Решил да пребори зависимостта си една нощ в края на 2019 г. Тогава се прибрал вкъщи след поредния запой, легнал си, но се почувствал много зле. Толкова, че се притеснил дали ще се събуди на сутринта. "Оттук нататък има два пътя – или умирам от това, защото този навик ме характеризира като личност, или спирам“, разказвал е Миро за мислите си в онази страшна нощ. Прекарал я в молитви. Молел се на Бог да му помогне. Миро обещал, че в замяна повече няма да пие. Сутринта певецът се събудил с решението да удържи на думата си към Бог.

14 Оцелява по чудо

Убеден е, че Бог го е спасил и в друг тежък момент. Миро бил на 3-4 години, когато по невнимание изпил опасна течност, която сметнал за бира. "Вещество, което изгаря вътрешните органи на детето, което съм бил. И това дете е било в състояние да си отиде от този свят. Лекарите в спешното отделение не са давали кой знае каква надежда на майка ми“, споделял е Миро. Тя, въпреки че тогава била атеист, започнала да се моли: "Ако има Господ, спаси детето ми. Давам ти първородния си син.“

"Така че аз съм обещан. И мисля, че в този момент, в който това се е случило и майка ми е постъпила по този начин, и аз съм оцелял, като че ли ДНК-то ми е било пренаписано да съм различен“, казвал е Миро.

15. Прозрение за младостта

"Младостта е арогантна. Ако срещна онзи човек, който бях на двайсет години, не бих си казал нищо. Бих си зашил два шамара. Младият Миро не би разбрал този, който съм в момента. Тогава бях просто глупав. Мислех, че знам и мога всичко. Сега поне си давам ясна сметка, че сферата на моето незнание е огромна", дава си сметка Миро.

16. Ели и той – любов от пръв поглед

Ели го вижда за първи път на негов концерт - в еуфория и с гола глава. Казва на приятелката си, че за това момче би направила всичко под слънцето. Запознават се три години по-късно - след шоу на "Каризма" в Лондон през 2005-та. Той се влюбва от пръв поглед. Като в комедия, тя пада от стола, докато той пали цигарата й. След месец й предлага брак, но се женят много по-късно.

17. Знае 2 и 200

Научил съм се да живея и с 2, и с 200. Никога не съм бил твърде взрян в материалното. Ако съм искал да бъда добре облечен на сцената, то е заради публиката. Важна е музиката – гледам да правя нещо, което ще има стойност и след 50 години, коментирал е той.

18. „Има смисъл“ в капсула на Ледения континент

Навръх Рождество Христово през 2015 година времева капсула бе затворена за следващите 50 години под Българския Православен храм на Ледения континент. В нея е песента на Миро „Има смисъл“.

19. Хаджия от 10 г.

Предишният си юбилей, 40 години, посрещна в Израел. "Предстоят ми 11 прекрасни дни в Тел Авив. Всеки ден ходя до Ерусалим. След това може да ми викате хаджи Миро", каза певецът.

20. Локдаунът като време за равносметка

По време на локдауните заради Ковид пандемията каза: „Колкото повече ти е дадено, толкова повече се иска от теб. Сега, в принудителната почивка, си давам сметка колко брутално съм използвал гласа си, колко съм злоупотребявал с него – правил съм по три концерта на ден“.

21. Обожава Корфу

Миро често посещава остров Корфу, където беше и сватбата им с Ели. Обичам Джералд Даръл, затова обикнах и Корфу. Исках да направя документален филм върху трилогията му "Моето семейство и други животни" и за това, което ме отведе на острова. Но там открих и България от детството си. Там уличните лампи светват в 7 вечерта,а в 6 сутринта "мързеливите гърци" вече изкарват козите си на паша. С всеки си казваш "Добро утро". Ако вървиш пеш и край теб мине кола, тя намалява, за да не те напраши.

22. А ако срещне Създателя…

Бих го попитал: как може да ни обича, след като знае какви сме. Понякога, когато виждам истинските лица на хората, намирам мир само в това, че Бог ни обича. Честно, не Го разбирам.

23. Признания

Миро има поне 35 награди в соловата си кариера.

24. Треньор в „Гласът на България“

През 2011, 2013 и 2014 г. Миро става треньор в „Гласът на България“, като през 2013 г. участник от неговия отбор печели вота на зрителите – Ивайло Донков. През лятото на 2013 г. се завръща в студиото, за да работи по „Месия“.

25. Катастрофата и... автомобилът за скрап

Преди 7- 8 години колата, с която пътувах за неделна служба в Пловдив, се блъсна челно в автобус. Нямаше превишена скорост, но водачът беше млад и без опит, а аз бях без колан. Въздушната възглавница се отвори. Нямаше пострадали, освен малки нарязвания по мен. Чудо е, защото автомобилът отиде за скрап.

26. Не участва в предизборни концерти

Относно политиката и изпълнителите Миро смята: “Ако ме видите да пея на предизборен концерт, освиркайте ме, моля“.

27. Три за щастие

На 16 юни 2018 г. той печели 3 приза от Годишните Музикални Награди на БГ Радио за 2017 г. – за БГ текст, БГ песен и БГ видеоклип с песента „Гълъбо“.

28. Маскираният певец

През 2021 г. Миро участва в третия сезон на „Маскираният певец““ в ролята на Носорога и завършва на трето място.

29. Посланик на Armani

През 2013 г. Миро е посланик на Giorgio Armani за България и е под номер 8 в първата класация на сп. Forbes за български знаменитости. Същата година излиза песента му „Сувенир“, в чийто клип участва и малкият му племенник Давид.

30. Лице назаем

През 2017 г. Миро участва в „Като две капки вода“, където 3 месеца се превъплъщава в 13 различни образа – Елтън Джон, Фики Стораро, Бритни Спиърс, Васил Найденов, Алис Купър, Росица Кирилова, Рики Мартин, Милко Калайджиев, Dana International, Веселин Маринов, Ед Шийрън, Слави Трифонов и Кольо Гилъна. Единственият образ, който му донася победа, в една от вечерите, е този на Росица Кирилова с песента ѝ „Боса по асфалта“.

31. На Евровизия с Angel Si Ti“

През 2010 година представя България на Евровизия с песента „Angel Si Ti“.

Конкурсът се провежда в Осло, Норвегия.

32. Уникален тембър

Има характерен силен и разпознаваем тембър. Често е сочен за един от най-силните мъжки гласове в българския поп. Обича да експериментира с различни музикални стилове.

33. Алтруистът

Миро често участва в благотворителни инициативи. Подкрепя кампании за деца и социални каузи.

34. Големите турнета

През последните години прави големи концертни турнета. Известен е със силния си контакт с публиката по време на участия.

35. Перфекционист в студиото

В интервюта споделя, че успехът идва с много труд и дисциплина.

Известен е с перфекционизма си в студио.

36. Размах като на кино

На 17 април 2024 г. се проведе първият концерт на Миро в зала „Арена София“. На 26 ноември 2025 г. беше вторият му концерт в същата зала, която побира над 10 000 души.

37. Честито, душа безбрежна!

По времето, когато Мария Игнатова живееше с Рачков и по повод казармените им годиниМиро издаде пред „Стандарт“, че всъщност той я познава доста преди него. Тя участва в снимките на "Ще избягам ли от теб" на „Каризма“. Мария го поздрави 50-и я му рожден ден с думите:“ Честито, душа безбрежна!“.

38. Обича акустичните концерти

Понякога избира да изпълнява песни само с пиано и минимален съпровод. Така гласът и емоцията излизат на преден план.

39. Наистина любов

Освен, че беше водещ на „Море от любов“, известен е и с това, че влюбени младежи често предлагат брак на половинките си по време на негови концерти. В Бургас през 2024 г. басистът от групата, която свири с него – Емилио Мархолев, изненадващо спира изпълнението и предлага брак на приятелката си Марина Колева директно от сцената. По време на песента „Гълъбо“ Миро дори помага на момчето, извиква го и шеговито го пита дали намеренията му към приятелката са сериозни. В Пловдив мъж също предложи брак на любимата си по време на концерт на Миро.

40. Ангелите изобщо не са мили

„За мен ангелите са истински духовни същества, воини, видими само в духовния свят, които в ръката си държат меч и едното им крило е изцапано в кръв. И изобщо не са мили. Ама изобщо“, казвал е той.

41. Дилаф вместо сълзи

„Като дете аз не говорех - аз пеех. Семейството ми разказва как като дете не съм можел да плача. Блъскал съм по нафтовата печка с един дилаф и съм пеел "Аз съм Сънчо, ида от горица". Така те са разбирали, че съм много разстроен.

42. „Печат от моята душа“

Песента „Печат на моята душа“ излиза през 2014 г. и бързо се превръща в един от най-силните му солови хитове. „Тази песен е молитва“, казва Миро за нея.

43. Самоиронията му отива

На въпрос коя е най-голямата небивалица, която е чувал за себе си, Миро отвръща: „Че съм умен мъж“.

44. Турне 2026

Турнето „Миротворци“ започва на 6 август в Пловдив, преминава през Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора и Плевен и е с финален акорд в София.

45 Силата на твореца

Музиката е сила, а и творецът има сила. Да обогатиш света с твоята фантазия, това е сила, смята той.

46. Малките клубни сцени

Преди големите концерти Миро пее на малки клубни сцени и фестивали. Той често казва: „Всяка голяма сцена започва от малка.“

47. Верен на себе си

В свят, в който всеки иска да е някой друг, аз искам да бъда себе си, бе мотото му преди време.

48. Щъркели в ноти

Веднъж с Галя разказаха как техни почитатели, българи от Париж им споделили, че „сътворили“ дъщеричката си докато слушали тяхна песен.

49. “Всичко било е насън“

Написва песента „Всичко било е насън“ и я продава за смешни пари, на Тони, която става звезда с нея. Както казва Миро, трябвало е да плаща сметки.

50. Подаръци ще има...

Винаги съм знаел, че мама и тате са ми купували онова, което криеха под елхата. Така, както вярвам в Бог, така не вярвам в Санта Клаус - инстинктивно. Впрочем никога не съм получавал подаръците, които съм искал, а само онова, което нашите можеха да си позволят. Останах без колело, но семейството ми изтърпя доста лишения заради пианото ми. Научих урок от близките ми и той е, че подаръците не могат да заменят любовта и подкрепата, която са ми давали и ми дават до днес.

