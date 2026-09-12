50 мига от живота на Миро на 50!
Обичаният от всички певец посрещна юбилея си под лъчите на Малдивите
Следете всички новини, анализи и коментари за Каризма. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Обичаният от всички певец посрещна юбилея си под лъчите на Малдивите
Проучване на психолози показа как да се идентифицира скритата привлекателност
Певицата се радва на обичта на феновете си
Всички се питат ще има ли сватба
Изпълнителят сам е разказвал за пристрастеността си към спиртните напитки и за борбата си с порока
Певицата иска да настигне Миро
Феновете са убедени, че Галя от "Каризма" е Госпожицата
Бог винаги ми е сочил пътя, казва прочутият музикант
Бившата сценична половинка на Миро се прибра при майка си
Бившата дуетна половинка на Миро влиза в „Като две капки вода“
Наложи се да се избръсна в морето, докато снимахме новия клип в Гърция, казва Миро Когато с всеки дъх вдишваш и издишваш ноти, сърцето ти е метроном,...
Миро, известен от бившия дует "Каризма", имал връзка от 10 години. Това сподели той в интервю пред "Папараци" по бТВ. Тя се казва Ели и живее в Лондон...
Живее на бързи обороти и има сърце за всеки Преди време Миро стресна феновете си с откровението, че вече иска да слиза от сцената, и то в навечерието...
Искам музиката ми да е храна за душата, не дъвка с Е-та
Галя от бившия дует "Каризма" проговори от Лондон по повод на страховитите клюки по неин адрес от последно време. Според слуховете тя била болна от те...